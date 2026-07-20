Google celebra la victoria de España en la final del Mundial de fútbol 2026 con un doodle especial en su buscador

España ha hecho historia. La selección de fútbol se ha proclamado campeón del mundo tras vencer en la final del Mundial 2026 a Argentina 1 a 0 con un gol de Ferrán Torres.

Un título que, además de colocar una segunda estrella encima del escudo de la camiseta, también ha querido celebrar Google con un doodle especial en su buscador.

"España apuntó a las estrellas y trajo una a casa. ¡Felicidades a La Roja por ganar la Copa del Mundo! 🇪🇸 ⭐️⭐️ #GoogleDoodle", escribió Google en su cuenta de X (Twitter).

¿Y en qué consiste? A la hora de entrar a Google en Chrome, los usuarios verán la palabra 'Google' escrita en dorado con bordes rojos y con dos elementos especiales.

La primera letra 'O' es una pelota de fútbol, mientras que la segunda 'O' es el escudo de España. Y aquí está la magia del doodle.

Spain shot for the stars and brought one home. Congratulations to La Roja for winning the World Cup! 🇪🇸 ⭐️⭐️ #GoogleDoodle pic.twitter.com/08MZcoo0Y1 — Google (@Google) July 19, 2026

Encima del escudo de España se ve una estrella, que corresponde al Mundial conseguido en el año 2010 en Sudáfrica. A su derecha, el doodle muestra un espacio con una silueta para una segunda estrella.

Esta estrella va apareciendo poco a poco hasta brillar junto a la otra, representando al título mundial conseguido en el Mundial de fútbol 2026, que se ha celebrado en México, Canadá y Estados Unidos; cuya final se jugó en Nueva York.

Por otro lado, si el usuario pincha en cualquier momento en el doodle, Google le lleva directamente a la búsqueda 'Copa Mundial de la FIFA 2026', pudiendo ver lo primero el resultado del encuentro de ayer, además de una gran variedad de información del torneo.

Cabe recordar que no es la primera vez durante el Mundial de fútbol que España protagoniza un elemento del buscador de Google.

Antes de la final, el buscador de Google también rindió homenaje con un 'easter egg' a Marc Cucurella, uno de los futbolistas españoles que más sensación han causado durante el campeonato.

Un 'easter egg' que todavía sigue operativo y que se basa en el meme viral del gato con la melena icónica de Cucurella.

Para verlo, solo hace falta escribir el nombre del futbolista en el buscador de Google para, después, observar cómo en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece la animación del gato que ondea una bandera de España en una de sus patas.

En definitiva, tanto el emotivo doodle conmemorativo como el simpático guiño a Cucurella son el reflejo digital de la enorme euforia que ha desatado este histórico triunfo.