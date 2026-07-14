Ya es oficial: Huawei lanza en España los FreeClip 2 S, sus nuevos auriculares de diseño abierto que parecen pendientes

El mercado del audio open-ear (auriculares de diseño abierto) sigue ganando adeptos entre aquellos usuarios que huyen del aislamiento acústico tradicional, y Huawei no está dispuesta a ceder terreno en este nicho: acaba de presentar los Huawei FreeClip 2 S.

Se trata de una evolución directa de su peculiar familia de auriculares que fusiona un rendimiento acústico potenciado por inteligencia artificial (IA) con un diseño que bebe, cada vez más, del mundo de la joyería y la moda.

Si el modelo original ya sorprendió por su formato de "clip" o pendiente, esta iteración pule la fórmula. Los nuevos FreeClip 2 S mantienen su característico sistema de sujeción que no obstruye el canal auditivo, garantizando la percepción constante del entorno.

El núcleo de este diseño es el renovado puente Airy C-bridge. Ahora está fabricado con una silicona líquida hipoalergénica que resulta un 25 % más suave que la generación anterior.

Esto, sumado a un peso de apenas 5,1 gramos por auricular, busca consolidar esa promesa de "llevarlos puestos sin sentirlos" durante jornadas enteras.

La marca ha apostado por acabados metálicos brillantes en dos tonalidades (Deepsea Blue y Space Silver).

Sin embargo, el detalle más llamativo y atípico para el sector tecnológico lo encontramos en su estuche de carga. Huawei ha rediseñado el chasis interior aumentando el espacio libre en un 20 %.

Huawei FreeClip 2 S. Huawei El Androide Libre

¿El objetivo? Convertirlo en un pequeño joyero de bolsillo que permite a los usuarios guardar accesorios personales de tamaño reducido, como anillos o pendientes, junto a los propios auriculares.

Más allá de la estética, el verdadero salto se encuentra en el interior. El gran reto de los auriculares abiertos es lidiar con las fluctuaciones del ruido externo.

Para solucionarlo, los FreeClip 2 S estrenan un chip de audio de tercera generación de desarrollo propio que trabaja en tándem con un procesador NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) dedicado a la IA.

Este músculo de procesamiento ejecuta un avanzado algoritmo de volumen adaptativo capaz de analizar el ruido ambiental en tiempo real.

Gracias a este sistema de percepción bidireccional, el dispositivo ajusta automáticamente el volumen y ecualiza las frecuencias vocales de forma dinámica.

Ya sea cruzando una avenida ruidosa o en el silencio de una oficina, la experiencia auditiva se mantiene constante sin que el usuario tenga que interactuar con los controles.

A nivel acústico, esto se apoya en un nuevo controlador de doble diafragma diseñado para no sacrificar la contundencia de los graves, un mal endémico en el formato open-ear.

Para mitigar el miedo al extravío en este tipo de dispositivos True Wireless, Huawei incluye el servicio Loss Care, que permite comprar un auricular de reemplazo a mitad de precio en caso de pérdida o daño accidental durante los primeros 12 meses.

Los Huawei FreeClip 2 S llegan al mercado con un precio oficial de 229 euros. Para incentivar su lanzamiento, desde hoy (14 de julio) hasta el próximo 17 de agosto, la compañía ofrece una rebaja de 30 euros mediante el cupón de descuento ANUEVOFC2.

Además, como un guiño a su nuevo enfoque estético, las primeras 200 unidades vendidas incluirán de regalo un accesorio de joyería de la firma parisina Les Nérides.