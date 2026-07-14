Google la lía y pone los Pixel 11 en Amazon antes de tiempo: filtra el nuevo color rosa y las especificaciones técnicas

La semana pasada, Google hizo oficial la presentación de los nuevos Pixel 11 para el próximo 12 de agosto; sin embargo, un empleado de la compañía ha debido confundirse de mes, porque ha subido los nuevos dispositivos a la tienda de Amazon.

El error, que ya ha sido subsanado, supuso que todos los modelos del Pixel 11 y Pixel 11 Pro estuvieran visibles temporalmente en la versión estadounidense de Amazon, con fotos oficiales, la lista de características técnicas y los precios, aunque no era posible comprarlos.

Gracias a eso, ha sido posible confirmar algunos detalles que ya se habían filtrado, además de revelar otros que habían pasado desapercibidos hasta la fecha; en efecto, la propia Google ha sido la responsable de la mayor filtración hasta la fecha de estos dispositivos.

Empezando con el Pixel 11, esta filtración 'oficial' revela los cuatro colores en los que estará disponible, y de todos destaca 'Hibiscus', un color rosa muy llamativo que sin duda alguna será la opción favorita si nos gusta que nuestro móvil destaque.

La opción 'Pistachio' también es muy original, ya que es diferente de otras tonalidades verdes que los Pixel han usado en el pasado. La gama está completa con el color 'Frost', un azul claro, y el clásico 'Obsidian' negro.

La filtración también confirma que la opción de almacenamiento de 128 GB ha sido eliminada de la gama, y a partir de ahora el tamaño mínimo será de 256 GB, con opción de 1 TB de almacenamiento.

Google Pixel 11 Google El Androide Libre

Los dispositivos fueron publicados con un precio de 899 dólares para la versión de 256 GB. Esa es una buena noticia porque es exactamente el mismo precio con el que fue lanzado el Pixel 10 de 256 GB hace un año en EEUU; pero es una mala noticia porque representa una subida efectiva de 100 dólares para comprar el nuevo modelo, ya que la versión de 128 GB ya no es una opción.

Ahora bien, eso no significa que los precios no vayan a cambiar de aquí al lanzamiento final, y está por ver si los precios en Europa se ven afectados.

Además del precio, el listado revela que el Google Pixel 11 tendrá una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una resolución de 2856 x 1280 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

La memoria RAM se mantiene en 12 GB, mientras que la batería ha sido registrada con una capacidad de 4.985 mAh, similar a la del Pixel 10. Entre los datos restantes, se encuentra la cámara frontal de 13 Mpx, conectividad Bluetooth 6 y WiFi 6E y un peso de 204 gramos.

Google Pixel 11 Pro Google El Androide Libre

En lo que respecta al Pixel 11 Pro, ha aparecido en colores Dune, Light Fog, Midnight y Pine. Al igual que ocurre con el modelo básico, los precios se mantienen respecto a la pasada generación, con el Pixel 11 Pro costando 1.099 dólares en su versión de 256 GB, pero eliminando la opción de 128 GB.

Según el listado, el Pixel 11 Pro usará una pantalla de 6,3 pulgadas, una batería de 4.850 mAh, una cámara frontal de 13 Mpx y zoom digital de hasta 120 aumentos en la trasera.

Un detalle importante es que el listado en Amazon no revela la cantidad de memoria RAM que tendrá el Pixel 10 Pro. Los rumores indican que Google podría reducir la memoria del Pixel 11 Pro para hacer frente a la crisis del sector, aunque al menos esta filtración confirma que el modelo básico no sufriría cambios en ese sentido.