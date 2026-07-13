Lenovo anuncia sus productos para la segunda mitad de 2026: de portátiles ultraligeros a apps de productividad con IA

Los productos de Lenovo para la segunda mitad de 2026. Lenovo El Androide Libre

Aprovechando el escenario del Concert Music Festival de Sancti Petri, en Cádiz, Lenovo ha desvelado su hoja de ruta de productos para la segunda mitad de 2026.

La compañía, que patrocina el evento desde 2017, ha transformado su habitual presentación de producto en una declaración de intenciones: la hibridación definitiva entre el hardware ultraligero y la inteligencia artificial generativa ya es una realidad de mercado.

Las novedades llegan en un momento dulce para la marca. En un comunicado, los responsables de la firma confirmaron un crecimiento global del 36 % durante el primer semestre de 2026.

Este impulso se sustenta en un aumento del 12 % en el mercado de portátiles y una notable escalada de 12 puntos en el sector gaming gracias a su división Legion, manteniendo además su liderazgo absoluto en el segmento de tablets Android.

El plato fuerte del evento fue la renovación de la familia Yoga, la gama premium de la compañía, que da un salto sin precedentes en cuanto a materiales de construcción.

El modelo que más miradas acaparó fue el Yoga Slim 7i Ultra 14, un equipo que rebaja la báscula hasta los 1,18 kg gracias a un chasis que combina grafeno y cobre con partículas de diamante.

Esta aleación no solo otorga resistencia a la abrasión, sino que maximiza la conductividad térmica. En su interior, la alianza con Intel estrena los nuevos procesadores Core Ultra X9.

Lenovo IDEAPAD. Lenovo El Androide Libre

La potencia bruta queda reservada para el Yoga Pro 9i 16 Aura Edition, un rediseño integral equipado con la inédita tarjeta gráfica Nvidia GeForce 5070 (12GB GDDR7) y el chip Intel Core Ultra 9 386H.

Pese a estas especificaciones de alto voltaje, el nuevo sistema de disipación X Power promete un funcionamiento silencioso por debajo de los 22 decibelios.

La versatilidad de arquitecturas es otra de las apuestas de la temporada. Lenovo diversifica sus opciones con el Yoga Slim 7, impulsado por el nuevo ecosistema ARM con el Snapdragon X2 Elite, y la introducción de la generación Panther Lake 404 en el Yoga Slim 7i 14.

Completan la gama alta orientada a creadores el convertible Yoga 7 2-in-1 14 con su nuevo Yoga Pen, y el monitor Yoga Pro 27UD-10, un panel OLED 4K que integra cámara modular y un potente sistema de audio de 34W.

Para el usuario enfocado en la movilidad constante, la línea IdeaPad también recibe su dosis de automatización. Equipos como el Slim 5i Ultra 14'' Gen 11 estrenan la Learning Zone, un ecosistema inteligente diseñado para automatizar flujos de trabajo y facilitar la gestión de proyectos y el estudio.

Sin embargo, la aplicación más disruptiva de la jornada se reservó para la división gaming (Legion). Lenovo ha decidido apostar fuerte por el software predictivo para marcar la diferencia frente a sus competidores en la industria de los videojuegos.

La compañía introdujo Game Coach, una IA capaz de rastrear el movimiento ocular y periférico del jugador a través de sus periféricos para detectar malos hábitos y ofrecer un plan de entrenamiento personalizado.

Pensando en los creadores de contenido, Game Clip Master automatiza la pesada tarea de la edición de vídeo, adaptando las mejores jugadas a los formatos de las distintas redes sociales.

Por último, Game Companion actúa como un avatar virtual que acompaña y asiste al usuario en tiempo real durante sus partidas, desatascando situaciones complejas.