Google Fotos cambia para siempre: ahora te permite convertir tus vídeos en obras de arte generadas por IA

Google Fotos acaba de recibir una importante actualización que cambia la app para siempre. La gran 'G' ha anunciado Video Remix, una función de Gemini, su inteligencia artificial (IA), que permite convertir tus vídeos en obras de arte.

Esta nueva función promete democratizar la edición de vídeo más compleja. Ya no será necesario tener conocimientos técnicos avanzados ni utilizar software profesional para conseguir resultados sorprendentes.

Con solo unos toques en la pantalla, cualquier usuario podrá reinventar sus grabaciones cotidianas y convertirlas en piezas únicas, atractivas y altamente estilizadas.

La mecánica de uso es intuitiva y accesible. La herramienta se aloja directamente en la pestaña de creación de Google Fotos.

Desde allí, el sistema utiliza el potente motor de Gemini Omni para aplicar transformaciones profundas al archivo original. El usuario queda liberado de tareas tediosas como recortar metraje o ajustar parámetros de forma manual.

El proceso se basa íntegramente en la elección de plantillas creativas. Una vez seleccionado el estilo deseado, la inteligencia artificial se encarga de analizar la escena y generar el resultado.

Y no hablamos de simples filtros de color superficiales. Las capacidades de esta actualización van mucho más allá, alterando la propia esencia de la imagen en movimiento.

Introducing Video Remix in @GooglePhotos. 📹 Powered by our Gemini Omni model, it lets you reimagine your videos in new styles with a library of easy-to-use templates.



To get started, simply select Video Remix in the Create tab. You’ll be able to instantly apply cinematic… pic.twitter.com/KYzRvfkfVp — Google (@Google) July 8, 2026

Las opciones visuales disponibles abarcan un abanico asombroso. El algoritmo puede aplicar iluminación cinematográfica para rescatar tomas oscuras y otorgarles un aspecto mucho más profesional.

También permite eliminar fondos y sustituirlos por escenarios completamente nuevos, logrando integraciones sorprendentemente realistas, como trasladar al protagonista de un salón a un frondoso invernadero.

El enfoque artístico de la herramienta es igualmente destacable. Video Remix es capaz de convertir grabaciones reales en auténticas obras de arte en movimiento.

Los usuarios pueden aplicar estilos visuales complejos como la pintura al óleo, el trazo de un boceto a lápiz o la delicadeza de una acuarela. Incluso es posible alterar la atmósfera para bañar la escena con la cálida luz del amanecer.

Sin embargo, esta revolución visual llega con ciertos límites técnicos. De momento, la herramienta solo es compatible con clips que no superen los diez segundos de duración.

Además, y a diferencia de un ajuste fotográfico instantáneo, el procesado de estas modificaciones no es inmediato.

La generación del nuevo clip puede demorarse un par de minutos, dependiendo de la complejidad visual que deba calcular el servidor de la compañía.

Por ahora, el acceso a esta innovación será restringido. Google ha decidido desplegar la función de manera progresiva, priorizando a los suscriptores de sus planes de pago.

Los usuarios que dispongan de las modalidades premium Google AI Plus, Pro y Ultra serán los primeros en poder experimentar con todas estas capacidades.

El lanzamiento inicial ya ha comenzado en mercados clave como Estados Unidos, México, Brasil, India, Japón y Corea del Sur. Este movimiento confirma la estrategia de la tecnológica californiana.