WhatsApp va a cambiar para siempre: la app ya prueba el punto verde que indica si un contacto está conectado

Tras los nombres de usuario, que ya se pueden reservar, WhatsApp sigue trabajando en nuevas funciones que llegarán próximamente a la aplicación, como la nueva manera de saber si un contacto está conectado en la app, que ya está probando.

Se trata de un cambio estético sutil pero de gran impacto visual que sustituye el tradicional texto de "en línea" —hasta ahora situado justo debajo del nombre— por un discreto círculo verde incrustado directamente en la esquina inferior de la foto de perfil.

La plataforma liderada por Mark Zuckerberg busca así modernizar su interfaz y alinearla con el lenguaje visual habitual en otras aplicaciones del ecosistema Meta, como Messenger o Instagram.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo, tras haber iniciado las fases de prueba en dispositivos Android el mes pasado, el despliegue acaba de dar el salto formal a iOS, el sistema operativo de Apple.

Los usuarios de iPhone inscritos en el programa TestFlight ya están empezando a ver este nuevo indicador tras actualizar a la versión beta 26.26.10.72 de iOS.

Por el momento, esta novedad no inundará la pantalla principal de la aplicación. Quienes ya tienen activa la función solo verán el punto verde en un espacio muy concreto: la pantalla de información del chat, es decir, la ficha a la que se accede pulsando sobre el nombre del contacto en la cabecera de una conversación abierta.

Si la otra persona tiene la aplicación en primer plano en ese segundo exacto, el icono iluminará su avatar; en el instante en que bloquee el teléfono o cambie de app, el indicador desaparecerá en tiempo real.

El punto verde que indica que el usuario está 'online' en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

El hecho de no mostrar el aviso directamente en la lista general de conversaciones responde a un movimiento premeditado.

El equipo de desarrollo prefiere una introducción progresiva que permita a la comunidad familiarizarse con el nuevo código visual en un entorno secundario, evitando sobrecargar de estímulos la interfaz principal de buenas a primeras.

Ante cualquier modificación en las herramientas de visibilidad, la duda salta de inmediato: ¿expone este indicador a quienes prefieren pasar desapercibidos? La respuesta es rotunda: no. La mecánica detrás de este punto verde respeta de forma estricta los ajustes de privacidad preexistentes.

Si un usuario tiene configurada su cuenta para ocultar su hora de última vez y su estado en conexión, el avatar permanecerá limpio y sin rastro del círculo, manteniendo el control absoluto sobre su huella digital.

Esta actualización va mucho más allá de un simple retoque cosmético; es el cimiento para una de las transformaciones estructurales más ambiciosas de la plataforma.

WhatsApp lleva meses desarrollando un futuro 'Centro de Contactos', una pestaña dedicada que funcionará como un directorio activo.

Al estandarizar ahora el punto verde, la compañía prepara el terreno para que, cuando dicha sección se lance a nivel mundial, los usuarios ya identifiquen de manera intuitiva y rápida quién está disponible.

Aunque la función se distribuye del lado del servidor de forma escalonada entre los probadores, algunos usuarios de la versión oficial de la App Store ya reportan su aparición, anticipando una llegada definitiva para el público general durante las próximas semanas.