Así serán los Galaxy S27: Samsung apuesta por su propio chip y por una mejora de batería para competir contra Apple

Estamos muy cerca de la presentación de los nuevos plegables de Samsung, pero muchos ya estamos mirando a la siguiente generación de los Galaxy S como una oportunidad de cambiar de móvil.

Y es que se espera que la de los Galaxy S27 sea la generación más revolucionaria en muchos años, con importantes cambios en toda la gama incluyendo un nuevo modelo, el Galaxy S27 Pro, que básicamente será un Galaxy S27 Ultra pero más pequeño y barato.

Sin embargo, habrá diferencias, y la última filtración ha revelado una de ellas. Según medios coreanos, Samsung va a apostar mucho más por sus propios chips en vez de depender tanto de Qualcomm como en los últimos años.

Como resultado, tanto el Galaxy S27 básico como el Galaxy S27 Plus y el Galaxy S27 Pro usarán el nuevo Exynos 2700, cuyo desarrollo ya estaría siendo finalizado para poder iniciar la producción en masa muy pronto.

El reporte afirma que Samsung ya ha finalizado su estrategia para la próxima generación, y por lo tanto, eso significa que el Galaxy S27 Ultra será el único modelo que usará el nuevo Snapdragon 8 Elite 6 que aún no ha sido anunciado pero que debería volver a poner a Qualcomm en lo más alto en lo que respecta a rendimiento puro.

Al mismo tiempo, la filtración advierte que la decisión de usar el Exynos 2700 en la mayoría de los modelos no es final, y que las cosas pueden cambiar dependiendo del rendimiento y de posibles problemas de producción.

Y es que el Exynos 2700 estará basado en la segunda generación del proceso de 2 nm de Samsung Foundry. Recordemos que el Exynos 2600 fue el chip que estrenó la primera versión del proceso de 2 nm de Samsung, pero tuvo serios problemas de rentabilidad o 'yield'; en otras palabras, un bajo porcentaje de los chips producidos en una oblea realmente eran usables.

Por lo tanto, todo depende de hasta qué punto Samsung ha mejorado la rentabilidad con esta nueva versión del proceso de 2 nm, aunque no es el único desafío, ya que a eso hay que sumar que el Exynos 2700 adopta una estructura completamente nueva llamada Side-by-Side, o SBS.

Mientras que el Exynos 2600 estrenó el HPB (Heat Path Block), instalado al lado de la memoria DRAM y encima del propio chip para disipar mejor el calor que produce, en la arquitectura SBS la memoria y el chip están lado a lado en una estructura horizontal, lo que puede conllevar mejoras en el rendimiento.

Además del nuevo chip, el otro motivo por el que puede merecer la pena dar el salto a la nueva generación es la batería. Lamentablemente, aquí no hay noticias tan buenas, ya que Ice Universe ha confirmado que la mejora no será tan buena como se esperaba.

Aunque los primeros rumores apuntaban a una batería de 5.500 mAh para el Galaxy S27 Ultra, ahora esa posibilidad ha sido negada y las expectativas actuales es que sea de 5.200 mAh.

Sigue siendo una buena mejora y sobre todo, Samsung por fin va a superar la barrera psicológica de los 5.000 mAh en la que lleva parada demasiado tiempo y que sus rivales superaron hace años.