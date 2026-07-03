Adiós a los atascos durante la operación verano: el truco de Google Maps para evitar las colas kilométricas de coches

Atasco de tráfico con el icono de Google Maps Pixabay | Google El Androide Libre

La operación verano ha arrancado en España, donde Tráfico prevé más de 104 millones de movimientos hasta septiembre. Cruzar la Península Ibérica en los meses de julio y agosto suele convertirse en una auténtica prueba de paciencia debido a los atascos, que se pueden evitar con un truco de Google Maps.

La mayoría de los conductores abre Google Maps cuando ya está sentado en el asiento del piloto, con las maletas cargadas y el motor en marcha. Ese es el primer gran error de la operación verano.

La aplicación de la gran 'G' no es solo un mapa interactivo en tiempo real: también es una gigantesca máquina de predicción estadística que procesa miles de millones de trayectos históricos en España.

El verdadero "salvavidas" para esquivar esas colas kilométricas de coches se esconde detrás de un pequeño ajuste de agenda.

Tras introducir el punto de origen y tu destino vacacional, antes de iniciar la marcha, es vital desplegar el menú de los tres puntos en la esquina superior del panel y seleccionar "Definir hora de salida y llegada".

Rutas alternativas en Google Maps Jacinto Araque El Androide Libre

Este panel de control cambia las reglas del juego. En lugar de decirte cómo está el tráfico ahora, te permite viajar en el tiempo.

Si configuras la hora exacta a la que deseas registrarte en tu hotel o pisar la playa, el algoritmo calcula la saturación histórica de las vías y te dicta el minuto exacto en el que debes arrancar para evitar los atascos.

Cambiar tu hora de salida apenas quince minutos basándote en esta gráfica puede suponer la diferencia entre un viaje fluido o un colapso absoluto en la red vial.

Para quienes prefieren la confirmación visual antes de emprender la marcha, el navegador ofrece una radiografía instantánea del estado de las carreteras.

Activando la pestaña específica de "Tráfico" en el selector de capas, el mapa se transforma en un semáforo gigante. El código es sencillo: el verde es sinónimo de libertad, mientras que el rojo intenso actúa como una advertencia de retención inminente.

Esta tecnología de monitorización no solo vigila las autovías principales. Si tu destino es uno de esos pintorescos pueblos costeros propensos a los tapones de entrada, la app te permite consultar la afluencia de gente de la localidad.

Peajes y ahorro de combustible en Google Maps Jacinto Araque El Androide Libre

Por lo que revisar sus picos de actividad horaria te librará de quedar atrapado en los accesos locales.

El diseño de un viaje inteligente también repercute en el bolsillo y en la cuenta de puntos del carné. Si buscas una alternativa económica, el menú de configuración te permite marcar la casilla para evitar peajes, recalculando el trayecto por vías gratuitas en un abrir y cerrar de ojos.

Además, para desterrar los sobresaltos al volante y fomentar una conducción segura, basta con aplicar un leve zoom sobre la línea azul de tu ruta elegida.

De manera automática, brotarán los iconos que alertan sobre la ubicación de los radares fijos y móviles de la DGT, garantizando un viaje sin multas inesperadas.