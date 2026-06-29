Netflix cambia las normas: si tienes perfiles para cada miembro de la familia, ahora tienes otra limitación más

Ya han pasado tres años desde que Netflix ejecutara una de las decisiones más polémicas de su historia, el bloqueo de cuentas compartidas; los usuarios tuvieron que decir adiós a entrar con la cuenta de un amigo o familiar para evitar pagar la suscripción.

Netflix controla la localización de cada conexión a nuestra cuenta, y detecta si alguien de fuera de nuestro hogar está intentando entrar. Para compensar, la compañía introdujo el concepto de "suscriptores extra", usuarios que podemos añadir a nuestra cuenta por 5,99 euros adicionales al mes (4,99 euros más si es una cuenta con anuncios).

Ahora, Netflix ha dado otro paso más para controlar el acceso a su plataforma y saber exactamente quién está usando nuestra cuenta, con una nueva regla que obliga a dar una dirección de correo electrónico para poder usar un perfil.

El nuevo sistema de control se está activando poco a poco para todas las cuentas de Netflix, y un representante de la compañía ha confirmado a Ars Technica que no se trata de un error, sino de un "cambio permanente" que entró en vigor el pasado 15 de junio.

A partir de ahora, si entramos en Netflix con un perfil diferente al principal, es posible que nos salte una nueva pantalla que nos pide introducir una dirección de correo electrónico, que debe ser diferente a la del propietario de la cuenta.

Un detalle importante es que, después de introducir la dirección, a partir de entonces tendremos que iniciar sesión con ese correo electrónico y no con el que el propietario de la cuenta nos ha dado.

La nueva pantalla que aparece en Netflix Scotti_Dev | Reddit El Androide Libre

De esta manera, cada usuario que acceda a nuestra cuenta deberá estar identificado con una dirección de correo propia y ya no usará nuestras credenciales, sin importar si viven con nosotros o no. A efectos prácticos, este cambio convierte los perfiles en cuentas independientes.

Por eso, Netflix ha presentado este cambio como algo positivo, ya que añade una mayor capacidad de personalización al no tener que usar el correo de otra persona; podremos recuperar nuestra cuenta de suscriptor extra usando nuestro propio correo, cambiar el idioma y la configuración de la pantalla o el audio, y recibir sugerencias más personalizadas.

Sin embargo, este cambio ya está recibiendo críticas de los primeros usuarios afectados, especialmente porque les da la sensación de que Netflix quiere mantener un mayor control sobre las personas que acceden a sus servicios, con motivos por ahora desconocidos.

Netflix ya controla los suscriptores extra que se conectan a nuestra cuenta desde fuera del hogar; pero con este cambio ahora también controla quién se conecta dentro de nuestra casa.

Igualmente, con este cambio Netflix obtiene más direcciones de correo asociadas con sus usuarios, y algunos usuarios se han quejado de que han empezado a recibir publicidad después de introducir su dirección de correo electrónico.

De la misma manera, mucha gente crea varios perfiles en Netflix incluso si no comparten su cuenta con nadie, para ver diferente tipo de contenido en cada perfil como películas, documentales, o series, y de esa manera reciben recomendaciones más concretas; a partir de ahora, estos usuarios tienen que crear nuevas cuentas de correo para asociarlas con cada perfil.