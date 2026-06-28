Llega a Lidl una tira de 5 metros y 150 Leds para iluminar cualquier rincón de tu casa: cuesta menos de 10 euros

En España, la tendencia de utilizar iluminación decorativa inteligente para personalizar los espacios del hogar ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un elemento imprescindible en el diseño de interiores moderno.

Ya no nos conformamos con una simple bombilla en el techo, sino que buscamos crear ambientes, sensaciones y adaptar la luz a nuestro estado de ánimo o a la actividad que estemos realizando.

Lidl ha vuelto a lanzar uno de sus productos estrella, la Cinta de LEDs de 5 metros, una solución muy económica y completa para quienes desean iniciarse en el mundo de la iluminación ambiental sin complicaciones técnicas ni grandes desembolsos.

El precio de este dispositivo es de 9,99 euros, lo que lo hace perfecto para empezar en este mundillo.

La característica más destacada de esta cinta LED, que suele comercializarse bajo la marca propia Livarno Home, es su capacidad de personalización.

No se trata de una simple tira de luz blanca, sino de un dispositivo que cuenta con 450 LEDs de bajo consumo distribuidos a lo largo de sus 5 metros de longitud.

Esta densidad asegura una iluminación bastante uniforme, ideal para aportar luz indirecta. Pero lo que realmente diferencia a este modelo de opciones básicas es su versatilidad lumínica.

Tira LED de Lidl encendida en color azul El Androide Libre

Ofrece numerosos efectos luminosos distintos, incluyendo 14 cambios de color configurables y transiciones fluidas de patrones.

Esto permite pasar de una luz fija y relajante para ver una película, a un modo dinámico y colorido para una reunión con amigos.

Además, es completamente atenuable en 6 niveles de intensidad, lo que resulta crucial para evitar deslumbramientos cuando se usa en entornos oscuros, como detrás de un televisor o monitor.

Para manejar todas estas opciones, el kit incluye un mando a distancia por infrarrojos de manejo intuitivo (con pila incluida).

Mando a distancia El Androide Libre

Esto elimina la necesidad de levantarse para apagar la luz o cambiar el color, aportando un extra de comodidad esencial en el día a día.

Ya que muchas personas dudan en adquirir este tipo de iluminación por miedo a una instalación compleja. Lidl ha resuelto esto haciendo que su cinta sea autoadhesiva.

Basta con limpiar bien la superficie donde se va a colocar, retirar el protector posterior y pegarla. Es ideal para colocar bajo muebles de cocina, detrás de cabeceros de cama, en estanterías, etc.

Pero si 5 metros son demasiados o si necesitamos hacer esquinas no hay problema, ya que la cinta está diseñada para ser dividida a la medida deseada, generalmente por las marcas de corte indicadas en la propia tira.

Tira apagada El Androide Libre

En términos técnicos, es un producto de bajo consumo con una potencia total máxima de 24 W, lo que garantiza que tenerla encendida durante horas no supondrá un susto en la factura de la luz.

Cuenta con certificaciones de seguridad importantes como TÜV SÜD y GS, además de una garantía de 3 años, algo poco común en productos de este rango de precio en otras tiendas online.