El nuevo plegable de vivo es oficial y pionero: con una gigantesca batería de 7.000 mAh y confirmado para Europa

Aunque le haya costado un poco, el sector de los móviles plegables se está expandiendo poco a poco; y lo mejor de todo es que cada vez más compañías están preparadas para competir directamente contra la referencia del sector en el mercado global, Samsung.

Hoy vivo ha presentado en China el nuevo vivo X Fold 6, un dispositivo que llama la atención no sólo por sus características técnicas, sino por algunas decisiones interesantes y sobre todo, por su lanzamiento confirmado en Europa.

En efecto, aunque los X Fold ya han competido contra rivales de Xiaomi y OPPO, ahora la marca se va a atrever a lanzar el dispositivo en nuestro mercado, y sólo eso ya debería convertirlo en una alternativa muy interesante si queremos dar el salto a los plegables.

Este modelo también es histórico para vivo porque se trata del primer plegable de la marca en apostar por un chip de MediaTek; hasta la fecha, todos los X Fold habían dependido de un procesador Snapdragon de Qualcomm.

Estos núcleos vienen acompañados de una GPU Mali G1-Ultra para el máximo rendimiento en juegos, además de hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5x Ultra y hasta 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.1.

vivo X Fold 6 vivo El Androide Libre

Para la pantalla interior, vivo ha confiado en la referencia, Samsung, con un panel M14 AMOLED de 8,02 pulgadas y resolución de 2504 x 2312 píxeles. Alcanza una frecuencia de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 5.000 nits.

Por su parte, la pantalla exterior ha sido fabricada por BOE; es un panel OLED de 6,51 pulgadas y también puede alcanzar los 120 Hz además de un brillo de 5.000 nits, por lo que deberían ofrecer una experiencia muy parecida pese a los diferentes fabricantes.

En concreto, se trata del MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, una versión especial del chip basada en un proceso de fabricación de 3 nm; está compuesto de ocho núcleos, de los cuales cuatro son de eficiencia y alcanzan los 2,7 GHz, tres son de rendimiento a 3,5 GHz, y un núcleo principal de 4,2 GHz para las tareas más pesadas.

Vivo siempre ha sido una de las marcas que más ha apostado por la fotografía, y este plegable no es una excepción; a diferencia de lo que ocurre con otros rivales, la configuración de cámaras es muy parecida a la de un móvil convencional.

Por lo tanto, encontramos la misma colaboración con Zeiss de otros modelos de vivo, con un sensor principal de 200 Mpx y apertura f/1.68 con estabilización de imagen. Le acompaña un gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo también de 50 Mpx con zoom digital de hasta 100 aumentos.

También contamos con dos cámaras para selfies, una en cada pantalla, y ambas son de 20 Mpx. El vivo X Fold 6 es compatible con el extensor teleobjetivo lanzado con el vivo X300 Ultra y que convierte el móvil en una cámara profesional.

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Otro aspecto llamativo de este plegable se encuentra en su gigantesca batería de 7.000 mAh, que debería compensar el uso de la pantalla interior que consume más energía al ser más grande.

Es compatible con carga rápida de 80 W por cable, además de carga inalámbrica de 40 W. En cuanto a conectividad, soporta los nuevos WiFi 7 y Bluetooth 5.4. El lector de huellas dactilares está integrado en el botón de encendido.

Vivo presume de la calidad de fabricación del X Fold 6 afirmando que ha conseguido certificación IP5X de resistencia al polvo, uno de los grandes enemigos de los plegables, además de resistencia al agua IPX8 y IPX9, e incluso soporta temperaturas de 20 grados bajo cero.

El vivo X Fold 6 viene con el nuevo OriginOS 6 Fold, una capa de personalización basada en Android 16 que está específicamente diseñada para móviles plegables y por lo tanto, es capaz de aprovechar mejor la pantalla interior.

Por ejemplo, esta capa permite que los usuarios 'partan' la pantalla en varios espacios de diferentes tamaños para ejecutar varias apps al mismo tiempo.

En vez de estar limitados a dividir la pantalla por la mitad, tenemos libertad para modificar el tamaño de cada app; por ejemplo, para tener cuatro apps al mismo tiempo, con una principal que ocupa más sitio y las demás repartidas por el resto del panel.

El vivo X Fold 6 se vende en China con un precio de 7.999 yuanes, aproximadamente 1.030 euros al cambio actual, pero la compañía no ha confirmado el precio ni la fecha de lanzamiento cuando este dispositivo llegue a España.