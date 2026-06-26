Acaba de llegar a Lidl su ratón inalámbrico más versátil, ergonómico y barato: cuesta menos de 5 euros

Lidl sigue apostando por lanzar interesantes chollos en electrónica. Tras su ventilador sin aspas por 13,99 euros y su tira de luces LED por 1,49 euros, el supermercado sorprende ahora con su ratón inalámbrico más versátil, ergonómico y barato: cuesta menos de 5 euros.

En concreto, Lidl tiene a la venta un nuevo ratón inalámbrico fabricado por la marca Tronic que se puede conseguir en color blanco o negro y que está disponible por tan solo 4,99 euros, lo que supone todo un chollo.

Un producto que se puede encontrar tanto en la tienda online de Lidl como en sus establecimientos físicos, aunque allí habrá que tener algo de suerte, ya que se espera que sea todo un éxito y se agoten rápido.

Además, este gadget destaca por ser uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 5 estrellas de 5 posibles.

"No hace falta gastarse más dinero para un ratón inalámbrico, este lo tiene todo. Un diseño sobrio, fácil de utilizar, va fluido y rápido, y también es compatible con Mac. Funciona con pilas, que también están incluidas en el precio", señala uno de los clientes en la tienda online de Lidl

Más allá de su atractivo precio, las especificaciones técnicas de este periférico demuestran que se trata de una herramienta sumamente competitiva para el día a día.

Su sensor óptico cuenta con una resolución regulable en tres niveles distintos: 1000, 1500 y 2000 dpi.

El ratón inalámbrico de la marca Tronic que vende Lidl. Lidl El Androide Libre

Esta importante característica permite ajustar la velocidad y sensibilidad del cursor según la tarea, aportando una precisión y fluidez poco comunes en dispositivos de este rango de coste.

El diseño ergonómico es otro de sus puntos fuertes. Con unas dimensiones de 10,2 x 6,7 x 4,1 centímetros, el ratón se amolda perfectamente a la mano para evitar la fatiga durante jornadas prolongadas.

Además, dispone de cinco botones operativos, una rueda de desplazamiento y un botón especial para alternar los dpi. Destaca también por ofrecer sonidos de clic reducidos, lo que garantiza un funcionamiento silencioso ideal para trabajar en oficinas, hogares o bibliotecas.

En cuanto a la conectividad, utiliza tecnología inalámbrica de 2,4 GHz mediante un práctico nano receptor USB, ofreciendo un alcance efectivo de hasta 5 metros.

Gracias al sistema Plug and Play, basta con conectar el receptor para empezar a usarlo de inmediato, sin configuraciones complejas.

Aunque el fabricante destaca su compatibilidad oficial con Microsoft Windows 8 o superior, la experiencia de los usuarios confirma su excelente rendimiento en ordenadores Mac.

Por último, su ligereza lo hace perfecto para la movilidad. Tiene un peso de solo 65 gramos, que asciende a 113 gramos al colocar las dos pilas AA incluidas.