X (Twitter) se recupera después de una caída: tanto la página web como la app para móviles no cargaban en todo el mundo

La red social de Elon Musk, X, ha sufrido graves problemas en todos sus formatos con un mensaje de que no puede cargar los post.

Más problemas para X. La red social propiedad de Elon Musk ha dejado de funcionar de manera repentina y desde las 15:50 hora peninsular española ha dejado de cargar nuevas publicaciones y mensajes. No ha sido hasta media hora después que el servicio ha empezado a volver a la normalidad.

El problema se encontró tanto en la página web oficial de X como en su app para móviles iPhone y Android. En el segundo caso, cuando el usuario intentaba recargar la página para ver más publicaciones, se mostraba un mensaje de "No se pueden recuperar los posts en este momento".

Aunque el mensaje también indicaba que el usuario puede intentarlo en otro momento, en la práctica esto no funcionaba.

Páginas especializadas como Downdetector reportan que los primeros usuarios en sufrir estos problemas avisaron aproximadamente a las 15:50, y en pocos minutos el fallo se expandió a todo el mundo.

X ha dejado de funcionar tanto para los usuarios en España como del resto del planeta, incluyendo Estados Unidos, lo que indica que no se trata de un fallo localizado sino que es un problema en los servidores centrales de la compañía.

Al mismo tiempo, otras plataformas también han sufrido problemas similares al mismo tiempo. Es el caso de Reddit, cuyos usuarios también se están quejando de que no puede entrar ni en la página ni en la app, aunque curiosamente, siga estando accesible desde España.

Finalmente, a las 16:30 la situación ha vuelto a la normalidad, aunque la compañía no ha aclarado el motivo de este error.