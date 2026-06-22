La mejor función de Samsung de los últimos años va a llegar a más modelos: el Galaxy S27 Pro va a ser difícil de ignorar

De todos los modelos de Samsung actuales, el más recomendable es el Galaxy S26 Ultra, algo que puede parecer obvio porque también es el más caro; pero con la próxima generación, esto puede cambiar.

Y es que todo apunta a que el nuevo Galaxy S27 Pro se va a convertir en uno de los mejores móviles del mercado, no sólo de la gama Samsung. El motivo es simple, este nuevo modelo será básicamente un Galaxy S27 Ultra pero con una pantalla más pequeña.

La última filtración, publicada por Digital Chat Station, incluso llega a afirmar que el Galaxy S27 Pro tendrá la misma pantalla de privacidad que fue estrenada en el Galaxy S26 Ultra y que también será instalada en el próximo Galaxy S27 Ultra.

Esa es una noticia genial, porque la pantalla de privacidad es una de las funciones más originales y útiles que hemos visto en el sector desde hace años, al proteger nuestro dispositivo de miradas indiscretas.

La pantalla de privacidad, o Privacy Screen, permite que el contenido de la pantalla solo sea visto de frente; si intentamos mirar la pantalla desde otro ángulo, la veremos en negro. Por lo tanto, es el mismo efecto que tienen algunos protectores de pantalla con filtro.

Pantalla de privacidad activa para las notificaciones emergentes

Sin embargo, la implementación de Samsung es mucho mejor, porque funciona a nivel de 'hardware' y eso permite más posibilidades; por ejemplo, tapar únicamente una porción de la pantalla como las notificaciones o un widget y dejar el resto a la vista.

En la generación actual, Samsung ha hecho la pantalla de privacidad exclusiva del Galaxy S26 Ultra, como un motivo más para comprar este modelo frente a los más básicos como el Galaxy S26 y el Galaxy S26+.

Sin embargo, ahora la filtración afirma que la compañía expandirá la función de privacidad al nuevo Galaxy S27 Pro, y eso no es lo único que ha revelado.

Aunque inicialmente se pensaba que el Galaxy S27 Pro iba a tener la misma pantalla de 6,3 pulgadas que el modelo básico, en realidad puede tener una pantalla de 6,47 pulgadas, un poco más grande.

De esta manera, el modelo Pro seguirá siendo más pequeño que el Ultra, y por lo tanto, más fácil de usar con una mano y será el preferido de más usuarios que no quieran llevar un móvil grande en el bolsillo.

Al mismo tiempo, tampoco será una pantalla pequeña, lo que puede ser bueno o malo dependiendo de nuestras preferencias.

Sin embargo, la filtración aclara que Samsung ha obtenido grandes logros en su trabajo para reducir los biseles, y por lo tanto, el Galaxy S27 Pro no debería ocupar mucho más espacio que el Galaxy S27 básico pese a tener una pantalla más grande.