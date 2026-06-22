Instagram va a por Netflix: presenta los nuevos vídeos horizontales para ver en el televisor y la app tendrá series

Tenemos una nueva alternativa en el competitivo mundo del streaming. Meta ha confirmado que va a iniciar las pruebas para convertir la app de Instagram para televisores en un servicio de streaming de contenido largo.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la compañía ha detallado sus planes, que pasan primero por probar la compatibilidad con vídeos horizontales en Instagram for TV, lo que permitirá a los usuarios verlos con la máxima calidad en la pantalla grande.

A eso hay que sumar que Instagram va a empezar a apostar por el contenido de larga duración, incluyendo series de varios episodios de varios creadores, además de probar con emisiones de televisión en directo.

Estas novedades llegan con un gran anuncio, el lanzamiento de Instagram for TV en televisores de Samsung, ampliando de esta manera el alcance de la app que hasta ahora sólo se encontraba disponible en las plataformas de Amazon Fire TV y Google TV.

La vicepresidenta de producto de Instagram, Tesa Lyons, ha explicado en una entrevista que la motivación detrás de este movimiento es "ayudar a los creadores a encontrar sus audiencias", evolucionando la plataforma para satisfacer sus necesidades.

Lyons ha reconocido que "La televisión es, en muchos sentidos, la próxima frontera para nosotros", revelando la importancia que estos planes tienen para el futuro de Instagram.

Junto con la llegada del formato horizontal, la versión para TV de Instagram introduce la posibilidad de ver las Historias (Stories) en el televisor, algo que había sido muy demandado por la comunidad de usuarios.

De la misma manera, se ha puesto en marcha una prueba piloto que permite a los usuarios enviar los Reels de forma directa desde el smartphone hacia la pantalla del televisor, para verlos más grandes.

Los rels de Instagram ahora se pueden enviar al televisor Instagram El Androide Libre

Este giro hacia formatos de entretenimiento más tradicionales es sorprendente, teniendo en cuenta que Instagram ha sido una de las apps que más ha apostado por el formato de vídeo corto y es una de las grandes alternativas a TikTok.

Sin embargo, no es un cambio que se haya realizado a ciegas, sino después de que la compañía haya observado la manera en la que los propios creadores usan la red social para promocionar vídeos largos que publican en otros servicios.

De esta manera, los creadores ya no tienen que llevar a su audiencia a usar otra app para ver ese contenido largo, y los usuarios se pueden quedar en Instagram donde consumirán más contenido.

Por lo tanto, es una estrategia con mucho sentido, y Lyons cree que hay una oportunidad muy atractiva para que los creadores de vídeos cortos empiecen a producir contenido largo con historias más extensas y episódicas.

De hecho, este tipo de contenido largo ya está presente en Instagram, en forma de 'micro-dramas' con capítulos de entre 1 y 3 minutos de duración; esta fragmentación ya no será necesaria y los usuarios podrán ver todo el contenido de una tacada si lo prefieren.