La nueva sobrada de Samsung: patenta un móvil en forma de ladrillo que se despliega con una pantalla plegable

El concepto de los smartphones tal y como los conocemos ya tiene varias décadas encima, y no ha cambiado mucho en todo este tiempo: un dispositivo con una gran pantalla táctil que permite usar apps y navegar por Internet. Pero no tienen por qué ser así.

Muchas compañías han experimentado con diferentes formatos, pero el que Samsung ha patentado ahora es tal vez el más rompedor. Se trata de un móvil con forma de ladrillo, y no hablamos de los viejos Nokia, sino de un ladrillo literal.

Por supuesto, un smartphone con forma rectangular no tiene mucho sentido, pero eso es porque esa no es su forma definitiva; como un buen villano de Dragon Ball, este móvil es capaz de transformarse para revelar su verdadero potencial.

El concepto de Samsung se basa en usar una única pantalla flexible que es capaz de plegarse sobre sí misma para adoptar una forma que ocupa muy poco espacio pero que sigue siendo capaz de mostrar información básica como notificaciones.

Cuando el móvil se despliega, se convierte en un smartphone convencional, pero esa es solo su segunda forma; porque Samsung también plantea el uso de la tecnología enrollable para que la pantalla se extienda más allá.

Patente de móvil enrollable de Samsung

Así, en esta forma definitiva, estamos ante una tablet grande que ofrece todo el potencial de una Galaxy Tab, por ejemplo; en este modo, podríamos usar un lápiz táctil para tomar notas o dibujar y usar varias apps al mismo tiempo, convirtiéndolo en una gran herramienta de productividad.

La innovación de este concepto consiste en una pantalla que además de plegable, es enrollable. Ya hemos visto algunos móviles con pantalla enrollable, el más famoso el LG Rollable, que llegó a ser fabricado en pequeñas cantidades.

Patente de móvil enrollable de Samsung

Sin embargo, LG salió del mercado de smartphones antes de llegar a producir en masa este dispositivo; algunas unidades han terminado en manos de entusiastas que revelaron el potencial de estas pantallas.

Ahora, Samsung plantea usar esta tecnología en un smartphone plegable para partir de un dispositivo muy pequeño que se hace muy grande.

Por supuesto, hay que aclarar que esto no es más que una patente, y eso no significa necesariamente que Samsung vaya a producir este dispositivo; y de hecho, es poco probable que lo veamos en el mercado, al menos en esta forma.

Las compañías tecnológicas acostumbran a patentar cualquier idea que tienen sus equipos de ingenieros que pueda tener algún tipo de aplicación práctica, incluso si no tienen planeado hacerla realidad. De esta manera, pueden reaccionar en caso de que otra compañía tenga una idea parecida.

Esta puede no ser más que una idea alocada que unos empleados de Samsung tuvieron un día cuando vieron los avances en pantallas enrollables que la división Samsung Display está desarrollando y que ya ha mostrado al público.

Es más probable que esta tecnología llegue al público en otro formato, probablemente adoptando algunos de los conceptos registrados en esta patente, si bien no todo el diseño.

Eso no ha impedido que este 'móvil ladrillo' haya llamado mucho la atención en redes sociales, donde incluso ya se han compartido algunas imágenes renderizadas que muestran cómo sería el dispositivo si algún día Samsung decide producirlo.