Google Fotos cambia las reglas en España: ya puedes editar tus imágenes con tan solo pedírselo a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana en nuestros dispositivos. Google ha dado un paso definitivo en esta dirección al anunciar la llegada a España de "Editar con Ask Photos" para Google Fotos, una función que promete transformar por completo la forma en que retocamos nuestras imágenes desde el móvil.

Hasta ahora, editar una fotografía requería conocer las herramientas específicas de una aplicación, ajustar niveles de exposición, brillo o utilizar complicadas funciones de borrado manual. Con esta actualización, Google simplifica el proceso al extremo: el usuario solo debe pedirle a la IA qué quiere cambiar.

Al abrir el editor de imágenes en la aplicación de Google Fotos, los usuarios encontrarán el botón "Ask". A partir de ahí, la interacción se convierte en una conversación. ¿Una distracción en el fondo arruina un paisaje? Basta con escribir "elimina los elementos que distraen".

¿Una foto antigua luce desgastada? Un simple "restaura esta foto" permite que los algoritmos de aprendizaje profundo de Google trabajen para devolverle su esplendor original. Otras posibilidades incluyen ajustes de iluminación, como eliminar brillos indeseados, o la aplicación de filtros artísticos como el acabado sepia con total precisión.

Tras un periodo de prueba inicial limitado a cuatro países —Estados Unidos, Australia, India y Japón—, la herramienta ha demostrado su valor y eficacia, lo que ha impulsado a la compañía a expandir su alcance. España se encuentra ahora en este selecto grupo de nuevos territorios que reciben la función, compartiendo protagonismo con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

La función 'Editar con Ask Photos' de Google. Google El Androide Libre

Es importante destacar un matiz relevante en este despliegue: por el momento, esta actualización está disponible exclusivamente para usuarios de Android.

Aunque en mercados como el estadounidense la función ya cuenta con soporte para iOS, los usuarios de iPhone en España y el resto de los países europeos recién incorporados deberán esperar a futuras actualizaciones para disfrutar de esta capacidad.

La llegada de "Editar con Ask Photos" a España marca un antes y un después en la democratización de la edición fotográfica profesional. No se trata solo de añadir filtros, sino de dotar al usuario de una capacidad de edición contextual e inteligente.

Aunque es posible que la función tarde unos días en aparecer en todos los dispositivos tras la activación gradual de Google, la promesa es clara: la edición compleja ya no está reservada a expertos, sino que está a un mensaje de distancia. Con este movimiento, Google reafirma su apuesta por integrar la inteligencia artificial no como un añadido, sino como el motor central de la experiencia en Google Fotos.