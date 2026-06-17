Honor te recuerda que no necesitas un iPhone: presenta MagicOS 11 con la adopción de Liquid Glass más completa

La influencia que los productos de Apple siguen teniendo en la industria no es ningún secreto para nadie; no en vano, son los más vendidos. Por eso, cuando iOS 26 fue presentado con la nueva interfaz Liquid Glass, esperábamos que todos los fabricantes la adoptasen inmediatamente.

Sin embargo, ha pasado ya un año y la mayoría de marcas de Android ha optado por un estilo propio, que adopta las transparencias pero sin llegar a los extremos que ha llegado Apple. No podemos decir lo mismo de Honor.

El fabricante chino ha presentado hoy MagicOS 11, basado en el nuevo Android 17 lanzado hoy, que presume de la implementación más completa de Liquid Glass en Android que hemos visto hasta la fecha; el mensaje de Honor es claro, no hace falta que te compres un iPhone para disfrutar del mismo estilo.

MagicOS 11 viene con una renovación completa de toda la interfaz del sistema, con un uso extenso de transparencias y efecto de cristal en todos los elementos, desde los botones hasta los widgets, los iconos, la pantalla de inicio y de bloqueo, y los menús de configuración.

Estos efectos Liquid Glass se suman a los nuevos fondos de pantalla dinámicos que interactúan con el 'cristal' de la interfaz y a nuevos efectos HDR para ofrecer una experiencia única, al menos en Android.

Honor MagicOS 11 Honor El Androide Libre

Las animaciones también han cambiado para reflejar el nuevo estilo, y Honor promete un diseño visual más consistente en todo el sistema y las apps, con transiciones más suaves y efectos de iluminación que aportan profundidad y transparencia.

De hecho, Honor afirma que esto es algo más que un simple rediseño de la interfaz, y que desbloqueará una "nueva experiencia" para los usuarios de sus smartphones. Honor incluso ha incluido un selector para ajustar el efecto de cristal a nuestro gusto, como el nuevo iOS 27.

Honor MagicOS 11 Honor El Androide Libre

La mejor manera de disfrutar de esta nueva experiencia es con el nuevo modelo de Honor, el X80 Pro Max que ha sido anunciado junto con la nueva versión del sistema operativo.

Decimos que este será el mejor móvil para la nueva interfaz porque se trata del primer modelo de la industria con una pantalla capaz de alcanzar un brillo de 10.000 nits, por lo que mostrará el nuevo diseño con un gran contraste y detalle en todo tipo de situaciones, incluso en la playa.

Honor X80 Pro Max Honor El Androide Libre

El Honor X80 Pro Max también destaca por una gigantesca batería de 11.000 mAh con carga rápida de 90 W, un procesador Snapdragon 6 Gen 5 con 8 GB de memoria RAM de base y una cámara principal de 50 Mpx.

Gracias a la arquitectura Hummingbird 2.0, Honor promete "seis años de estabilidad", ya que el sistema se 'limpiará' a sí mismo y evitará fragmentaciones de memoria para que sea igual de rápido que el primer día. Y por supuesto, con MagicOS 11 de fábrica.

Además, Honor ha confirmado que los primeros dispositivos que recibirán la actualización a MagicOS 11 serán los Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air y Magic 8 RSR Porsche Design, como parte de un programa de acceso anticipado, pero que se expandirá a más dispositivos.

En parte, esta nueva versión de MagicOS 11 no es una sorpresa, teniendo en cuenta que ayer mismo Huawei presentó Harmony OS7, que también trae una decidida apuesta por un diseño Liquid Glass con efectos tridimensionales.

Aunque Honor se separó de Huawei para alcanzar al público global sin las limitaciones impuestas por el gobierno de los EEUU, en la práctica ambas compañías siguen un camino similar y claramente se inspiran mutuamente.