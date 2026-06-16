Microsoft se adelanta a Apple con sus nuevos Surface: más potentes, reparables y con más colores que nunca

Microsoft ha presentado sus nuevos dispositivos con los que pretende adelantarse a los futuros MacBook Pro con pantalla táctil. Más información:

El mercado de portátiles basados en Windows sufrió un duro golpe este año con el lanzamiento del MacBook Neo, un nuevo modelo más barato y que se compara muy bien con los mejores modelos que cuestan lo mismo.

Es evidente que Microsoft no quiere sufrir el mismo golpe dos veces, porque hoy ha presentado sus dos nuevos modelos de Surface, actualizados y preparados para los próximos MacBook, que se rumorea que también tendrán pantalla táctil.

Ese siempre ha sido el elemento diferenciador de las Surface, que se pueden usar sin necesidad de ratón o trackpad, pulsando directamente en la pantalla, y Microsoft quiere dejar claro que no solo fue la primera, sino que es la mejor en eso.

Por una parte, la tablet Surface Pro de 13 pulgadas llega ya a la 12a edición, mientras que el portátil Surface Laptop llega a la octava generación; ambos son sucesores directos de los modelos presentados en el 2024 y por lo tanto, tienen muchas cosas en común.

Por ejemplo, ambos modelos apuestan por los procesadores de Qualcomm basados en la arquitectura ARM en vez de los tradicionales Intel o AMD; en concreto, dan el salto a los nuevos chips Snapdragon X2 Plus y X2 Elite que buscan competir de tú a tú con los chips de Apple.

Los Snapdragon X2 representan un importante salto en potencia respecto a los Snapdragon X originales; según los datos de Qualcomm, el modelo Elite presume de un rendimiento un 31% superior al mismo tiempo que requiere hasta un 43% menos de energía.

De hecho, Microsoft promete hasta 15,5 horas de reproducción de vídeo local en el Surface Pro, mientras que el Surface Laptop dura hasta 20 horas seguidas en su modelo de 13,8 pulgadas.

Surface Laptop (8a edición) Microsoft El Androide Libre

A eso hay que sumar una mejora en gráficos del 53%, lo que debería hacerlos mejores máquinas para jugar. Así que solo el nuevo chip ya puede ser un buen motivo para actualizar, aunque también es cierto que no hay muchos más cambios.

El diseño se mantiene igual en ambos modelos, aunque ahora se usa aluminio 100% reciclado en la carcasa y hay más opciones de color.

Surface Pro (12a edición) Microsoft El Androide Libre

Además de en platino y en negro, el Surface Laptop se puede configurar en color verde jade, y el Surface Pro, en color marrón Dune; sin embargo, estas nuevas opciones aún no aparecen en la tienda española de Microsoft, así que no está claro si estarán disponibles más adelante.

Lo que sí ha hecho Microsoft es aprovechar para mejorar el proceso de fabricación de estos nuevos ordenadores, algo que se notará por ejemplo con una mejora en el trackpad que ofrece una vibración sutil que reacciona a las apps de Windows que usamos.

Herramienta de reparabilidad de Surface Microsoft El Androide Libre

De la misma manera, destaca que Microsoft haya incluido una nueva herramienta de reparación que ejecuta pruebas en componentes como la batería, la pantalla o la cámara y ofrece guías de reparación para las partes.

De esta manera, la compañía se suma a la tendencia de mejorar la reparabilidad de sus dispositivos, en parte por las nuevas leyes europeas.

El Surface Pro (12a edición) de 13 pulgadas está disponible en España a partir de los 1.599 euros, con una configuración de 16 GB de RAM (hasta 64 GB disponibles) y 256 GB de almacenamiento (hasta 1 TB disponible).

El Surface Laptop (8a edición) de 13,8 pulgadas parte de los 1.699 euros, con 16 GB (hasta 32 GB disponibles) y 256 GB de almacenamiento (hasta 1 TB disponible). El modelo de 15 pulgadas parte de los 1.799 euros con la misma configuración, excepto que incluye 512 GB de almacenamiento en su versión básica.