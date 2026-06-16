Huawei se suma al "Liquid Glass": así es la nueva interfaz tridimensional de su nuevo sistema Harmony OS7

Huawei ha presentado de manera oficial su nuevo sistema operativo HarmonyOS 7 en su conferencia anual para desarrolladores en China.

El gigante tecnológico ha decidido dar un giro estético importante centrado en la ligereza visual. Esta actualización introduce una interfaz denominada Liquid Glass, caracterizada por elementos translúcidos y con aspecto de cristal. Sí, está inspirada en el software de los iPhone.

Esta tendencia visual busca ofrecer una experiencia de usuario mucho más fluida y tridimensional. Los controles del sistema, los botones y las barras de deslizamiento adoptan este nuevo acabado esmerilado de forma generalizada.

La pantalla de bloqueo también recibe mejoras visuales de gran calado estético. El sistema ahora permite aplicar efectos de escena en 3D que convierten imágenes planas en composiciones con profundidad.

Esta "coincidencia" con Apple que ya han copiado muchas otras marcas chinas demuestra una clara inclinación de la industria móvil hacia las transparencias este año. La experiencia táctil se complementa así con un entorno gráfico que imita materiales físicos reales.

Harmony OS7 El Androide Libre

Más allá del apartado puramente visual, la inteligencia artificial ocupa un lugar central en el desarrollo. La compañía estrena el ecosistema Intelligent Agent Framework 2.0 para gestionar de forma avanzada las peticiones del usuario.

Este asistente inteligente se define bajo el concepto de software agéntico. Su propósito principal es ejecutar tareas complejas directamente dentro de las aplicaciones instaladas de forma autónoma.

La corporación afirma que este asistente alcanza una tasa de éxito superior al 90% en sus acciones. El programa puede navegar por los menús internos de las herramientas en lugar de limitarse a mostrar datos.

La empresa describe este nuevo enfoque bajo el lema comercial de la intención como servicio. El sistema operativo intenta adivinar qué quiere lograr el usuario y coordina las aplicaciones de fondo.

La renovación de la plataforma también incluye herramientas específicas para la edición fotográfica avanzada mediante algoritmos. El retoque de imágenes se vuelve más accesible y automatizado gracias al procesado en segundo plano.

Muchos observadores destacan que el calendario de anuncios sigue una estrategia muy similar a la de Apple. La fase de pruebas para desarrolladores comienza de inmediato y el despliegue final llegará después del verano.

El rendimiento técnico es otra de las promesas clave de esta nueva versión del software. Los ingenieros prometen una mejora de la velocidad general de un 15% respecto a la edición anterior.

Este incremento de potencia debería traducirse en una apertura de aplicaciones más veloz en el día a día. Las pruebas reales con los dispositivos confirmarán estas cifras una vez que la actualización sea definitiva.

Harmony OS7 El Androide Libre

La meta final de la marca es consolidar un ecosistema único que conecte múltiples dispositivos electrónicos. La plataforma estará presente en teléfonos, tabletas, ordenadores personales y aparatos de domótica.

La integración de hardware y software busca retener a los usuarios dentro de una misma marca comercial. La competencia en el sector de los sistemas operativos móviles se vuelve cada vez más reñida a nivel mundial.

El ecosistema propio sigue madurando para demostrar que existe vida más allá de los servicios tradicionales de Google. Los próximos meses serán cruciales para comprobar la aceptación de estas novedades entre el público general.