El nuevo cargador de Ugreen es gracioso además de rápido: compacto, con forma de gato y cuesta menos de 12 euros

Ugreen es famosa por sus cargadores y baterías para smartphones, pero su último producto tal vez puede ser el que realmente llegue al corazón de los usuarios: se trata de un cargador con forma de gato.

El mercado de los accesorios de carga rápida ha dejado de centrarse únicamente en la potencia pura para prestar una atención creciente al apartado estético. Ugreen, una de las firmas más activas en este sector, ha dado un paso firme en esta dirección con el lanzamiento de su nuevo cargador rápido GaN de 45 vatios.

Este dispositivo rompe por completo con las formas de los tradicionales bloques de plástico negro para adoptar la apariencia de una pequeña figura coleccionable con forma de gato.

La propuesta del fabricante asiático busca transformar un objeto puramente funcional en un elemento de decoración para el escritorio cuando no se está utilizando. El cargador está fabricado con una silicona líquida agradable al tacto y presenta un acabado principalmente blanco con detalles en rojo en la base y en la parte superior.

El diseño incluye orejas de gato y rasgos faciales definidos que le otorgan un aspecto infantil y simpático. Su estructura es de cuerpo dividido, lo que significa que para acceder al puerto de carga es necesario separar la cabeza del felino del resto de la estructura.

El nuevo cargador con forma de gato de Ugreen Ugreen El Androide Libre

Una vez retirada la sección superior, el usuario encuentra un único puerto USB-C situado estratégicamente para conectar el cable correspondiente. En su interior, el dispositivo emplea tecnología de nitruro de galio, conocida popularmente como GaN, que permite mantener un tamaño muy compacto y una gestión térmica eficiente sin peligro de sobrecalentamientos.

A pesar de su apariencia de juguete, cuenta con funciones avanzadas como diferentes perfiles de carga que van desde los 5 voltios a 3 amperios hasta los 20 voltios a 2,25 amperios. Con esta versatilidad, el accesorio es capaz de suministrar energía de forma rápida a teléfonos inteligentes, tabletas, consolas portátiles y portátiles ligeros que admitan este rango de potencia.

Las dimensiones físicas del producto son bastante reducidas, con una altura de 63,25 milímetros, una anchura de 52,5 milímetros y una profundidad de 48 milímetros. Su peso se sitúa en los 115 gramos, lo que facilita su transporte diario en cualquier mochila o bolso.

El fabricante ha diseñado el dispositivo con un rango de entrada de 100 a 240 voltios a 50 o 60 hercios, asegurando su compatibilidad con las redes eléctricas de diferentes regiones geográficas.

El cargador se ha puesto a la venta inicialmente en el mercado chino a través de plataformas de comercio electrónico como JD.com. El precio de lanzamiento oficial es de 89 yuanes, lo que equivale aproximadamente a unos 11,50 euros al cambio actual.

Por el momento, la marca asiática no ha compartido información oficial relativa a la distribución de este accesorio en las tiendas europeas o en otros mercados internacionales, aunque es habitual que este tipo de productos terminen llegando de forma indirecta o mediante canales globales de distribución en los meses siguientes a su presentación.