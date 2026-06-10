Amazon actualiza en España sus libros electrónicos: ya puedes comprar los nuevos Kindle Scribe y Scribe Colorsoft

Amazon ha desplegado su catálogo más reciente de libros electrónicos en España con el objetivo de conquistar a los amantes del papel y la tinta electrónica.

La gran novedad de esta hornada es el nuevo Kindle Scribe Colorsoft, un modelo que incluye tonos cromáticos en su pantalla. Junto a este modelo llega también una versión clásica renovada que prescinde de la iluminación integrada para abaratar costes.

El fabricante busca unificar en una sola pantalla la comodidad de una biblioteca digital con la versatilidad de una libreta de notas tradicional. Todos los integrantes de esta nueva familia se pueden adquirir desde este mismo momento en el mercado nacional.

El diseño exterior ha sufrido modificaciones importantes para conseguir un agarre mucho más cómodo durante largas sesiones de uso. El grosor del cuerpo principal se sitúa ahora en unos escasos 5,4 milímetros que facilitan su transporte en cualquier mochila.

El peso total del equipo es de apenas 400 gramos, una cifra muy baja si tenemos en cuenta las dimensiones de su panel principal. Los ingenieros han logrado reducir el peso sin comprometer la resistencia general del producto ni la calidad de sus materiales.

La velocidad de procesamiento es otro de los puntos fuertes de esta actualización gracias a un procesador de cuatro núcleos. El paso de las hojas y la escritura manual son ahora hasta un 40% más rápidas en los modelos precedentes.

La pantalla alcanza un tamaño de 11 pulgadas y prescinde por completo de los molestos reflejos cuando se utiliza bajo el sol directo. El panel táctil cuenta con un acabado rugoso especial que imita el rozamiento de un bolígrafo sobre el papel.

Kindle Scribe Colorsoft El Androide Libre

Los sistemas con iluminación integrada doblan el número de diodos emisores de luz respecto a las generaciones previas. Esto permite una distribución lumínica uniforme que se regula de manera automática según las condiciones ambientales del entorno.

La variante Colorsoft destaca especialmente por ofrecer tonalidades suaves que no fatigan la vista tras muchas horas de actividad. El motor gráfico procesa los colores de forma delicada para que los apuntes y los gráficos se muestren siempre naturales.

La autonomía de la batería sigue siendo uno de los pilares de la experiencia Kindle al prolongarse durante varias semanas de uso. Como es habitual, el software prescinde de aplicaciones de mensajería y notificaciones para garantizar la máxima concentración del usuario.

El entorno digital incluye ahora herramientas avanzadas de productividad impulsadas por sistemas de inteligencia artificial. Una nueva zona de notas rápidas permite capturar cualquier pensamiento fugaz directamente desde la pantalla de inicio del aparato.

Kindle Scribe El Androide Libre

La integración con servicios de almacenamiento en la nube se ha mejorado mediante la compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive. Los usuarios pueden importar textos de trabajo y exportar archivos en formato PDF con todas sus anotaciones a mano.

La inteligencia artificial es capaz de buscar palabras manuscritas en todos los cuadernos e incluso elaborar resúmenes automáticos de los textos. El sistema también permite realizar preguntas de seguimiento sobre los apuntes almacenados para aclarar conceptos complejos.

La integración con el ecosistema OneNote de Microsoft facilita la transformación de notas manuales en texto digital editable. Para los entusiastas del dibujo y el diseño, el sistema operativo añade diez colores para escribir y cinco tonos de subrayado.

Una nueva utilidad de sombreado ayuda a crear ilustraciones complejas con diferentes texturas directamente sobre el Lienzo digital. La gestión de archivos se unifica en un espacio común donde conviven libros, carpetas y libretas de forma ordenada.

Kindle Scribe sin luz frontal El Androide Libre

El paquete de venta al público incluye un lápiz digital que no requiere de baterías para funcionar. Este accesorio se sujeta al lateral de la estructura principal mediante un sistema de imanes de gran potencia.

El Kindle Scribe sin luz frontal se posiciona como el modelo de acceso con un precio oficial de 449,99 euros. La edición estándar con iluminación se comercializa por 519,99 euros en su versión de 32 GB de memoria interna. El modelo con 64 GB de capacidad de almacenamiento eleva su coste hasta los 569,99 euros.

El Kindle Scribe Colorsoft se puede adquirir por 649,99 euros con el almacenamiento básico de la marca. La configuración de 64 GB sube a los 699,99 euros.