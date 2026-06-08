ChatGPT va a cambiar para siempre: sus creadores ahora creen que "el chat está muerto"

El sector de la inteligencia artificial ha permanecido más o menos igual desde que ChatGPT fuera lanzado hace ya más de tres años. Aunque los asistentes o 'chatbots' basados en IA han mejorado mucho desde entonces, siguen siendo eso, asistentes que responden a nuestras peticiones.

Eso está cambiando con la llegada de los agentes, sistemas que usan IA para funcionar de manera autónoma para cumplir con las necesidades del usuario. En vez de hablar con una IA para obtener ayuda, la IA lo hará por su cuenta y no tendremos que hacer nada.

Los agentes van a suponer una revolución tan grande en el sector, que ya hay empleados de OpenAI que aseguran que "el chat está muerto", según una filtración publicada por The Financial Times, y ya están trabajando en cambiar ChatGPT como consecuencia.

Esta publicación afirma que la app de ChatGPT va a recibir una renovación completa que la va a convertir en una "superapp" que unificará los dos nuevos pilares de la compañía: los agentes y la programación asistida con IA usando Codex.

De manera irónica, ChatGPT perderá la parte de "Chat" de su nombre y se centrará en ayudar a los usuarios a crear agentes que les resuelvan los problemas diarios de manera automática, aunque es de esperar que la experiencia básica de ChatGPT se mantenga de alguna manera.

En cierta parte, OpenAI ya ha adelantado esta visión con el lanzamiento de las Apps para ChatGPT, que permiten usar aplicaciones conocidas como las de Adobe o Spotify directamente en el asistente.

Según The Financial Times, el nuevo ChatGPT fomentará el uso de estas apps, en un intento de que abandonen las experiencias nativas de iOS y Android por otra que estará disponible en cualquier dispositivo y navegador web.

De esta manera, ChatGPT quiere convertirse en el centro desde el que hacer todo lo que queramos, como escuchar música mientras que programamos una app diseñada específicamente para nuestras necesidades, generamos imágenes para promocionarla en redes sociales y hacemos la compra online, por ejemplo.

La motivación tras este cambio se encuentra en el dinero, por supuesto. Aunque ChatGPT es una de las apps más usadas del mundo, alcanzando más de mil millones de usuarios la semana pasada, la inmensa mayoría de la gente no paga ninguna suscripción porque no siente que lo necesita.

OpenAI quiere aprovechar esta reinvención de la app para introducir a los usuarios a herramientas más potentes que el 'chatbot' pero que necesitan de una suscripción para ser aprovechadas.

No es ningún secreto que OpenAI, al igual que casi todas las compañías de IA, está gastando mucho más dinero del que está ingresando, y con su salida a bolsa muy cercana, quiere demostrar a los inversores que puede cambiar eso.