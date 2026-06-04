Pokémon Champions da el salto al teléfono móvil: el juego de Nintendo ya tiene fecha de llegada a Android e iOS

Nintendo va a ampliar su catálogo de videojuegos de Pokémon para móviles muy pronto. Tras Pokémon GO, que recientemente se vio implicado en una polémica debido al entrenamiento de una IA de robots, y JCC Pokémon Pocket, el popular título de cartas de la saga, Pokémon Champions ya tiene fecha de llegada a Android e iOS.

The Pokémon Company International ha confirmado que Pokémon Champions, el esperado spin-off de combates competitivos que se presentó originalmente en febrero del año pasado y llegó a Nintendo Switch en abril de 2026, se estrenará de forma global en dispositivos móviles el próximo 17 de junio de 2026.

El título estará disponible de manera gratuita a través de la App Store de Apple y la Google Play Store de Android, plataformas donde ya se encuentra habilitado el registro previo.

El desembarco en los sistemas operativos móviles representa un paso clave para consolidar la base de jugadores de la franquicia. Pokémon Champions ha sido diseñado como una experiencia completamente multiplataforma.

Esto significa que los usuarios de iOS y Android compartirán servidores con la comunidad de Nintendo Switch gracias al juego cruzado (cross-play).

Asimismo, el título implementará progresión cruzada (cross-progression): al iniciar sesión con una cuenta de Nintendo, los entrenadores podrán sincronizar sus datos y continuar sus partidas de forma indistinta entre la consola y el teléfono móvil, manteniendo intactos sus avances.

Para conmemorar el lanzamiento mundial en teléfonos inteligentes, la compañía activará una campaña especial de bonificaciones dentro del juego.

Pokémon Champions. Nintendo El Androide Libre

Desde el mismo 17 de junio y hasta el próximo 2 de septiembre de 2026, todos los usuarios que accedan a la aplicación recibirán un paquete de bienvenida directo en su buzón virtual. Este regalo incluirá al Pokémon Raichu junto con sus dos megapiedras de combate exclusivas: la Raichunita X y la Raichunita Y.

Cabe destacar que estas recompensas se podrán reclamar tanto en la versión de Nintendo Switch como en la de móviles.

La desarrolladora ha matizado que Raichu se podrá obtener por otras vías tradicionales más adelante, mientras que las dos megapiedras se añadirán a la tienda del juego en una fecha posterior aún por determinar, facilitando el acceso a aquellos usuarios que se incorporen después de la temporada estival.

A diferencia de las entregas principales de la saga, enfocadas en el rol, la exploración de rutas y la captura tradicional, Pokémon Champions es una propuesta derivada que se centra exclusivamente en la vertiente multijugador online.

El núcleo de su jugabilidad invita a los usuarios a enfrentarse directamente en batallas tácticas contra entrenadores de todo el mundo, con una interfaz y ritmo adaptados a partidas más dinámicas.

El juego adopta el modelo free-to-play (gratuito con compras integradas), permitiendo la descarga sin coste pero incluyendo microtransacciones opcionales dentro de la aplicación.

Con esta expansión al mercado móvil, The Pokémon Company busca unificar a su comunidad competitiva y dinamizar los servidores de juego de cara a los próximos meses.