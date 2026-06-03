Amazon Music cambia para siempre: comienza a mostrar anuncios a algunos usuarios con suscripción a Prime

Amazon, que ya ha confirmado las fechas del Amazon Prime Day 2026 en España, está cambiando su plataforma de música en streaming, Amazon Music: comienza a mostrar anuncios a algunos usuarios suscritos a Prime.

Amazon Music Prime, que viene incluido con la suscripción Prime y que permite reproducir aleatoriamente y sin anuncios a artistas, álbumes o listas de reproducción. Incluso permite tener más control sobre la música, con Music Standard o Unlimited.

Algo que está a punto de cambiar. Según informan desde Android Authority, la compañía está enviando un correo electrónico a algunos usuarios suscritos a Amazon Prime en la que informan de importantes cambios en sus beneficios de música.

Concretamente, Amazon alerta de que Prime Music incluirá anuncios, que empezarán a aparecer próximamente.

El correo electrónico que están recibiendo algunos usuarios reza lo siguiente: "Te escribimos para informarte de que a partir del 2 de julio de 2026, tu ventaja de Amazon Prime Music incluirá anuncios y dejará de permitir descargas"

"Seguirás teniendo acceso a más de 100 millones de canciones y a más de 15 millones de episodios de pódcast a la carta. Obtén más información sobre los próximos cambios de Amazon Prime Music", continúa Amazon en el correo.

La empresa también señala que "para seguir disfrutando de música ilimitada, sin publicidad y poder escucharla sin conexión, ahora con HD y Audio Espacial, prueba Amazon Music Unlimited con una oferta especial para miembros Prime".

Amazon Music

Por otro lado, el gigante tecnológico confirma que las ventajas de la suscripción Prime en cuanto a compras, ahorros y vídeo "se mantienen sin cambios".

Antes de que cunda el pánico, hay que aclarar un detalle importante: este correo proviene específicamente de Amazon India

Sin embargo, para comprobar si se trataba de un caso aislado o si afectaba a otros países, el mismo medio ha encontrado en Reddit a un usuario que asegura haber recibido el mismo aviso en Australia.

Este movimiento, sin embargo, no resulta del todo sorprendente si analizamos la estrategia de rentabilidad reciente de la compañía. La decisión sigue exactamente la misma estela de lo ocurrido con Prime Video, donde la plataforma introdujo publicidad obligatoria a menos que los suscriptores abonaran un suplemento mensual.

Con esta nueva limitación en su apartado musical, Amazon busca claramente empujar a sus usuarios hacia el plan de pago superior, Amazon Music Unlimited, monetizando así un servicio que históricamente había funcionado como un reclamo gratuito para fidelizar a los clientes de su ecosistema.

Aunque por el momento no hay reportes de que este aviso haya llegado a las cuentas de los usuarios en España o en el resto de Europa, el patrón de actuación de las grandes corporaciones tecnológicas sugiere que un despliegue escalonado a nivel global es el escenario más probable.