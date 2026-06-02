Ya es oficial: el Amazon Prime Day de 2026 ya tiene fecha en España y llega con miles de productos con descuento

Ya sabíamos que Amazon celebraría su gran día en España en junio, pero no ha sido hasta ahora que la empresa ha anunciado oficialmente las fechas de su esperado Prime Day en España, un evento de ofertas exclusivas que se celebrará desde el 23 hasta el 26 de junio. Esta campaña especial coincide además con la celebración del decimoquinto aniversario de la compañía en el mercado nacional.

Durante estas cuatro jornadas consecutivas, los usuarios suscritos a la membresía Prime (que cuesta 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año) podrán acceder a cientos de miles de descuentos en prácticamente todas las categorías. Entre los segmentos destacados se encuentran la moda, la belleza, la cocina, el hogar y múltiples productos de consumo diario. Y, por supuesto, tecnología.

Este es uno de los mejores momentos para cambiar de smartphone si nos hace falta, junto con el Black Friday que se celebra a finales de año. Marcas reconocidas como Adidas, Cecotec, Dodot, Dyson, Levi's o Samsung formarán parte de este catálogo promocional.

Como principal novedad para esta edición, el gigante del comercio electrónico implementará un sistema de rotación diaria de promociones. Los usuarios encontrarán las denominadas Top 100 ofertas junto a las rebajas por tiempo limitado en artículos recién lanzados.

La plataforma también integrará herramientas de personalización avanzadas basadas en el historial de navegación de cada perfil. El sistema organizará secciones específicas de recomendaciones según los productos guardados en la cesta o en las listas de deseos.

La comodidad en las entregas rápidas y gratuitas se consolida como el beneficio más valorado de la suscripción. Las métricas internas demuestran que estas ventajas facilitan la experiencia global de compra online de manera muy significativa.

https://s3.elespanol.com/2025/09/16/elandroidelibre/1003743926307_258722497_1706x960.jpg Amazon El Androide Libre

El ecosistema de servicios integrados incluye envíos en el mismo día en 16 ciudades del territorio nacional. Esta modalidad está disponible para pedidos elegibles que superen un importe mínimo establecido por la compañía.

Los clientes también disponen de la nueva asistencia por inteligencia artificial para gestionar sus compras mediante comandos de voz. El sistema permite comparar especificaciones de artículos o programar alertas automáticas de bajadas de precio.

Para conmemorar el aniversario, la empresa organizará un evento festivo abierto al público en la ciudad de Madrid el próximo 17 de junio. Las invitaciones gratuitas para estas actuaciones musicales e infantiles ya se pueden reservar a través de internet.

La campaña de descuentos anticipados ya está operativa en la web oficial con rebajas en tecnología, belleza y supermercado. Además , si se quiere, los usuarios podrán fraccionar sus pagos mediante diversos servicios bancarios colaboradores durante toda la vigencia del festival.