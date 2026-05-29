Google Fotos cambia para siempre: prepara la edición avanzada de vídeo y un centro creativo para los ‘Recuerdos’

Google Fotos prepara la llegada de una nueva función. Tras la posibilidad de trabajar con las imágenes de la galería del móvil para crear un armario-probador y las herramientas de retoque facial, ahora prepara la edición avanzada de vídeo y un centro creativo para los 'Recuerdos'.

Los 'Recuerdos' de Google Fotos se han convertido en una de las funciones más valoradas por los usuarios. Esta herramienta, que actúa como una suerte de máquina del tiempo digital, es capaz de clasificar miles de imágenes no solo por su orden cronológico, sino también identificando personas, paisajes o escenas concretas.

Sin embargo, a la hora de compartir estos momentos en formato de vídeo o presentación, las opciones de personalización se habían quedado un tanto cortas y básicas.

Esta limitación está a punto de desaparecer. Según Android Authority, el gigante tecnológico está desarrollando un conjunto de herramientas avanzadas que transformarán por completo la manera en que editamos y revivimos nuestras experiencias guardadas.

A principios de este año, la aplicación ya introdujo un lavado de cara para los 'Recuerdos', implementando plantillas y recortes personalizados en las miniaturas. Ahora, las pruebas internas van un paso más allá.

Actualmente, cuando un usuario desea compartir un recuerdo en vídeo, las opciones se limitan a seleccionar o deseleccionar imágenes y activar o desactivar el audio automático.

La inspección del código de la versión 7.78.0.920664585 de la app para Android ha revelado un flujo de trabajo completamente renovado que hereda el editor de la función "vídeos destacados".

La nueva función de edición de Google Fotos. Android Authority El Androide Libre

Gracias a esta integración, los usuarios dispondrán de un control granular sobre el resultado final: se podrá modificar la duración exacta de cada fotografía en pantalla, añadir superposiciones de texto personalizadas y gestionar las pistas de audio con precisión profesional antes de enviar el archivo a amigos o familiares.

Las novedades no se limitan a la sección de 'Recuerdos'. Los vídeos destacados también recibirán dos funciones muy demandadas que mejorarán su riqueza visual.

La primera de ellas es la posibilidad de aplicar filtros de manera individual a cada fotografía dentro del montaje, rompiendo con la homogeneidad actual y permitiendo dotar a cada fragmento de una atmósfera única.

La segunda mejora técnica resuelve un problema habitual de encuadre en las pantallas de los smartphones modernos. Google incorporará selectores específicos para ajustar o estirar las imágenes al lienzo vertical en formato 9:16.

De este modo, el usuario decidirá si prefiere mantener las proporciones originales de la foto o forzar que llene por completo la pantalla, eliminando los molestos espacios negros laterales.

Por último, el ecosistema de Google Fotos se volverá más ordenado. La compañía planea unificar la experiencia creativa mediante un nuevo centro de almacenamiento integrado.

Este espacio agrupará en un solo lugar todas las composiciones generadas por el usuario o por los algoritmos de la app: desde collages tradicionales y animaciones, hasta imágenes remezcladas y las vistosas fotos cinematográficas en tres dimensiones.