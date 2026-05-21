Los creadores de Stable Diffusion dan un golpe de efecto en la música: su nueva IA puede generar canciones de 6 minutos

Stability AI, la firma detrás del revolucionario Stable Diffusion, ha presentado oficialmente Stable Audio 3.0, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de generar canciones de 6 minutos, duplicando la duración máxima de Lyria Pro, la gran apuesta de Google en el sector.

Esta nueva familia de modelos de inteligencia artificial (IA) no solo mejora la fidelidad del sonido, sino que rompe la barrera del tiempo: es capaz de generar composiciones musicales completas de más de seis minutos con calidad profesional.

Con el lanzamiento de su modelo Large de 2.700 millones de parámetros, la compañía permite ahora crear pistas de 6 minutos y 20 segundos, manteniendo la coherencia rítmica y el tono melódico de principio a fin.

La estrategia de la compañía no se limita a un único motor, sino que ha diversificado su tecnología en cuatro modelos específicos bajo la marca Stable Audio 3.0. Esta familia incluye versiones Small SFX y Small (de 459 millones de parámetros), diseñadas para funcionar de forma local en dispositivos con recursos limitados, generando piezas de hasta dos minutos.

En el peldaño superior encontramos el modelo Medium (1.400 millones de parámetros) y el citado Large. Lo más disruptivo de este movimiento es que Stability AI mantiene su filosofía de pesos abiertos para las versiones pequeñas y medianas de efectos de sonido (SFX), permitiendo que la comunidad de desarrolladores las use y modifique libremente.

Stability AI. Stability AI El Androide Libre

Sin embargo, el modelo "Large" queda reservado bajo su API y servicios de pago, exigiendo licencias empresariales para compañías que facturen más de un millón de dólares.

A diferencia de competidores como Suno o Udio, que se encuentran inmersos en complejas batallas legales por el uso de datos sin permiso, Stability AI ha querido blindarse. La compañía ha subrayado que su nuevo conjunto de modelos se ha entrenado utilizando exclusivamente datos con licencia completa.

Este enfoque es fruto de alianzas estratégicas firmadas el año pasado con gigantes como Warner Music Group y Universal Music Group. En un sector donde la propiedad intelectual es el campo de batalla, Stability busca posicionarse como la opción segura y ética para creadores y marcas, evitando el riesgo de futuras demandas que puedan tumbar el servicio.

La ambición de Stability AI va más allá de ofrecer una herramienta para aficionados. La startup está desarrollando un ecosistema de productos destinados a músicos profesionales, y para liderar este asalto ha fichado a un peso pesado del sector: Ethan Kaplan. El que fuera director digital en Universal Audio y Fender será el encargado de tender puentes entre el código binario y los estudios de grabación.