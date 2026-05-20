Es oficial: Microsoft lanza sus nuevos Surface con inteligencia artificial local y seguridad blindada para la empresa

El tejido empresarial se enfrenta a una encrucijada crítica donde la adopción de la inteligencia artificial (IA) ya no es una opción a futuro, sino una necesidad operativa inmediata. En este contexto, Microsoft ha presentado su nueva generación de dispositivos Surface para empresas, una renovación total que integra capacidades de IA híbrida, seguridad extrema desde el hardware y un diseño pensado para la máxima productividad.

Microsoft ha estructurado esta nueva generación en torno a las exigencias reales de movilidad y potencia de los profesionales. La nueva familia, que ya está disponible en el mercado español, apuesta de inicio por la arquitectura Intel Core Ultra Series 3. El modelo de entrada es el Surface Laptop de 13 pulgadas, que parte de los 1.549 euros y destaca por su conectividad Wi-Fi 7, su unidad SSD extraíble para un mantenimiento ágil y un diseño ultraportátil sin compromisos.

Para quienes buscan una experiencia aún más avanzada, los modelos Surface Laptop de 13,8 y 15 pulgadas, disponibles desde 2.119 euros, incorporan un panel táctil háptico de alta precisión y una autonomía líder que alcanza las 23 horas de uso. En esa misma franja de precio de partida se sitúa el nuevo Surface Pro de 13 pulgadas, un equipo versátil con formato dos en uno diseñado para la interacción táctil, de voz o con lápiz, y que ofrece conectividad 5G opcional para garantizar que los equipos de trabajo estén siempre conectados.

Desde un punto de vista técnico, la compañía afirma que la nueva GPU de la serie Intel Core Ultra 3 supone un salto cuantitativo, superando en un 35% la capacidad gráfica de un MacBook Air equipado con chip M5. Además, la hoja de ruta de Microsoft confirma que a lo largo de este año la gama se ampliará con procesadores Snapdragon X2, orientados a disparar la velocidad de inferencia de IA en el propio dispositivo hasta en un 80%.

En un panorama de amenazas cibernéticas cada vez más complejas, todos los nuevos Surface nacen como ordenadores de núcleo protegido (Secured-core PC), garantizando una defensa ininterrumpida desde el chip hasta la nube. La verdadera innovación de esta generación radica en que Surface se convierte en el primer PC desarrollado sobre un firmware seguro a nivel de memoria

Microsoft Surface Pro. Microsoft El Androide Libre

Apoyándose en el proyecto de código abierto Project Mu y en el uso de controladores basados en el lenguaje Rust, Microsoft ataca directamente las vulnerabilidades más persistentes del sector informático.

En el plano de la privacidad física, el Surface Laptop de 13,8 pulgadas introduce una funcionalidad muy demandada por el sector corporativo: una pantalla antirreflejos que incorpora un filtro de privacidad visual gestionado íntegramente por software. Al pulsar una simple tecla, el usuario o el equipo de TI pueden bloquear la visión lateral de la pantalla, protegiendo información sensible en espacios públicos de forma inmediata y sin necesidad de engorrosos accesorios de terceros.

La estrategia de Microsoft para la empresa moderna rompe con la idea de que toda la inteligencia artificial debe procesarse obligatoriamente en servidores remotos. Estos equipos están diseñados para acercar la computación al usuario, ejecutando modelos de IA de forma nativa.

Esto proporciona al trabajador herramientas sin latencia, como la transcripción de reuniones en tiempo real, la traducción en directo o la generación de imágenes integrada en el flujo de trabajo diario, salvaguardando en todo momento los datos confidenciales de la compañía.

Microsoft Surface Laptop. Microsoft El Androide Libre

A nivel de gestión técnica, Surface facilita drásticamente la labor de los departamentos de TI. La integración fluida con el ecosistema de Microsoft Intune y Windows Autopilot permite realizar despliegues masivos automatizados sin intervención manual, controlando todo el ciclo de vida del dispositivo, desde el firmware hasta el navegador web, en una única plataforma.

Finalmente, Microsoft consolida su compromiso con la sostenibilidad sin sacrificar su icónico y productivo formato de pantalla 3:2. Las carcasas de los nuevos dispositivos están fabricadas con aluminio cien por cien reciclado y todos los modelos superan ampliamente los estándares de eficiencia energética ENERGY STAR.

Como añadido crucial para la rentabilidad corporativa, se ha simplificado su reparación reduciendo el uso de adhesivos internos, lo que permite sustituir casi cualquier componente principal con herramientas comunes, alargando la vida útil del parque informático y reduciendo los residuos tecnológicos.