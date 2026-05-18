Microsoft lo admite y rectifica: Windows 11 por fin te dejará mover la barra de tareas a tu gusto por toda la pantalla

Para millones de usuarios en todo el mundo, la transición a Windows 11 supuso un choque agridulce. Si bien Microsoft logró modernizar la interfaz del sistema operativo con un rediseño limpio, minimalista y visualmente atractivo, el peaje a pagar fue demasiado alto en términos de productividad.

En su afán por simplificar la experiencia, la compañía eliminó de un plumazo varias opciones de personalización que llevaban décadas acompañándonos. ¿La queja más unánime y sonada? La rigidez extrema de su barra de tareas y la imposibilidad de moverla libremente por la pantalla.

Ahora, tras años de resistencia, Microsoft parece finalmente dispuesta a rectificar. Según informan desde Digitaltrends, la compañía ha comenzado a probar una importante y esperada renovación tanto de la barra de tareas como del menú Inicio.

Estos cambios, que ya están aterrizando para los participantes del programa Windows 11 Insider en su canal experimental, mandan un mensaje claro: Microsoft por fin reconoce que los usuarios necesitan sentir que el ordenador se adapta a su flujo de trabajo, y no al revés.

El cambio más significativo de esta actualización es, sin duda, la resurrección de la barra de tareas móvil. Desde la llegada de Windows 11, este elemento crucial ha estado anclado de forma obligatoria en la parte inferior de la pantalla, limitando enormemente a aquellos con configuraciones de monitores verticales o pantallas panorámicas

Con la nueva versión de prueba, los usuarios recuperan el control total. La barra vuelve a ser versátil, permitiendo su anclaje en la parte superior del monitor o de forma vertical a ambos lados de la pantalla.

Aunque pueda parecer un ajuste menor, para los veteranos del ecosistema Windows representa una victoria monumental. Además de la ubicación, Microsoft está experimentando con la escala introduciendo una versión compacta de la barra.

Windows 11

Esta modalidad promete ser un salvavidas para ordenadores portátiles pequeños o tabletas, donde cada píxel de la pantalla vale su peso en oro.

La reestructuración de la interfaz no se detiene ahí. El menú de Inicio, otro de los elementos que más controversia generó por su rigidez inicial, también se vuelve personalizable

Los informes indican que los usuarios tendrán la capacidad de redimensionar el panel, alternando entre diseños más compactos o más amplios según cómo prefieran organizar sus aplicaciones.

Microsoft también está atacando el desorden visual. Las nuevas opciones permitirán decidir exactamente qué secciones se muestran. Como detalle muy solicitado, la confusa sección "Recomendadas" cambiará su nombre a "Recientes".

Esta modificación léxica aclara enormemente su propósito, ya que el panel siempre se ha dedicado a mostrar los últimos archivos abiertos o los programas recién instalados, evitando la falsa sensación de que el sistema sugiere contenido al azar.

Para rematar la actualización, se han incluido mejoras sutiles enfocadas en la privacidad. En un mundo dominado por las videollamadas y la opción de compartir pantalla, Windows 11 permitirá ahora ocultar la foto de perfil y el nombre de la cuenta directamente desde el menú Inicio.

Microsoft ha confirmado que todos estos cambios se irán desplegando para los usuarios Insider durante las próximas semanas.