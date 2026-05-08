LaLiga sufre su propia medicina: su página web oficial es bloqueada por error apenas unos días antes del Clásico

Todos los fines de semana es la misma historia: una buena parte de Internet deja de estar accesible como resultado de los bloqueos ordenados por LaLiga para luchar contra la piratería del fútbol.

Ahora, LaLiga ha sufrido en sus propias 'carnes' lo que supone estar detrás de estos bloqueos, aunque haya sido por una equivocación, después de que su página web oficial haya estado inaccesible durante varias horas el pasado jueves.

Como reportan en BandaAncha, las direcciones lfp.es y laliga.com han estado inaccesibles, mostrando un error HTTP 451, que significa que la página "no está disponible por razones legales", dejando entrever que estaban emitiendo contenido ilegal.

Sin embargo, todo esto no ha sido nada más que un error, y todo indica que el responsable ha sido la otra entidad que tiene el poder de ordenar bloqueos de páginas web, Telefónica.

A lo largo de la tarde del jueves, el dominio lfp.es que normalmente hace una redirección a la página web oficial de LaLiga dejó de funcionar correctamente, después de haber sido interceptado por el sistema DPI (Inspección profunda de paquetes) de Telefónica.

Además, los usuarios han reportado que el dominio oficial, laliga.com, también mostraba el mismo error 451 y no era posible entrar en la página web, por ejemplo, para ver las últimas noticias del Barcelona - Madrid que se celebra el próximo domingo.

Es, por lo tanto, el peor momento posible para que la página web de LaLiga esté inaccesible, y para explicar cómo es posible que se haya producido semejante error, hay que explicar primero cómo funcionan los nuevos bloqueos.

Tradicionalmente, los bloqueos de páginas web ordenados por la justicia se han realizado a dominios, como por ejemplo, elespanol.com. Sin embargo, estos bloqueos se pueden saltar fácilmente, hasta el punto de que el usuario no tiene que hacer nada.

Por ejemplo, todos los navegadores web modernos como Google Chrome cuentan con tecnologías como ECH, que ocultan el nombre de dominio que el usuario visita y por lo tanto, la operadora no puede saber qué página concreta está visitando, pero sí la dirección IP.

Ese fue el motivo que los abogados de LaLiga y Telefónica ofrecieron al Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona para obtener un nuevo tipo de bloqueo, el de direcciones IP, que no es imposible, pero sí más difícil de saltar.

Sin embargo, en la Internet moderna es normal que muchas páginas web y servicios compartan la misma dirección IP si usan servicios como Cloudflare, y por lo tanto, también son bloqueados con este método.

Todo indica que eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, ya que la página lfp.es está alojada en OVH, otra compañía que también comparte dirección IP entre sus clientes.

Como explican en BandaAncha, es probable que alguien haya intentado añadir la dirección 213.186.33.5 para bloquear una página web, pero como resultado haya bloqueado también la página de LaLiga.

Afortunadamente para Javier Tebas, el problema fue resuelto apenas cuatro horas después, a diferencia de lo que suelen sufrir otras páginas web cuando hay fútbol y pueden estar más de 24 horas bloqueadas.