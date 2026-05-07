Los móviles Android baratos cambian para siempre: llegan los nuevos chips de Qualcomm mucho más "rápidos y fluidos"

Qualcomm ha anunciado hoy los nuevos procesadores para móviles Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5, con los que busca dar un impulso a los móviles de gama media y de entrada a lo largo de este año.

Con ellos ofrece capacidades más avanzadas en cámara, inteligencia artificial, juegos y un rendimiento mucho más rápido, así como una eficiencia energética mayor.

Una propuesta que comenzará a llegar al mercado en la segunda mitad de 2026 de la mano de fabricantes globales como Honor, OPPO, realme o Redmi, según ha explicado la compañía en un comunicado.

Los dos chips que amplían el portfolio de productos de Qualcomm han sido diseñados "para experiencias reales", con lo que se han concebido para optimizar el rendimiento en aquellas funcionalidades que los usuarios más utilizan en su día a día.

En concreto, ambas plataformas se han centrado en disponer de "un rendimiento superior y una mayor duración de la batería", para lo que han mejorado la interacción del usuario con el dispositivo a través de una fluidez mayor. Comienzan con la mejora de la velocidad en el inicio de las aplicaciones y un menor parpadeo de pantalla. Pero van más allá.

Nuevos procesadores Snapdragon Qualcomm El Androide Libre

La compañía explica que la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 5 está diseñada para ofrecer mejores funcionalidades a los usuarios que quieren aprovechar las funciones de cámara con IA —que mejoran la captura de fotos y la calidad de imagen—, hasta las experiencias de juego más inmersivas, gracias a la introducción de una tecnología propia que acelera la fluidez y duración de rendimiento en el juego.

En concreto, el nuevo chip ofrece hasta un 21% más de rendimiento de GPU lo que permite "interacciones cotidianas más rápidas y gráficos más nítidos, con una duración de batería excepcional y conectividad 5G y Wi-Fi 7 ultrarrápida".

El Snapdragon 4 Gen 5 por su parte está centrado en subir el rendimiento de los móviles más asequibles al tiempo que mejoran su conectividad en el uso diario. Eso sí, el potencial gráfico da un salto notable pudiendo ofrecer por primera vez juegos a 90 FPS en esta categoría de smartphones.

"Con Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5, ampliamos las posibilidades que los usuarios pueden esperar de sus smartphones: experiencias atractivas gracias a un rendimiento sólido y una batería de larga duración", ha explicado Chenwei Yan, vicepresidente sénior de gestión de producto de Qualcomm Technologies.

Por su parte Jun Li, vicepresidente de smartphones de Xiaomi y director general de la división de productos para smartphones se ha mostrado confiado con esta nueva generación de chips de Qualcomm, explicando que "estamos deseando incorporar estas dos nuevas plataformas Snapdragon a los próximos dispositivos, lo que permitirá interacciones más fluidas, un rendimiento superior, una mayor eficiencia energética y una conectividad fiable que mejorará la experiencia diaria de los usuarios".