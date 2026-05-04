Google cambia de estrategia: el procesador del Pixel 11 será más potente, pero con un sacrificio importante para los juegos

Los Google Pixel han conseguido convertirse en la referencia de los móviles Android, e incluso lanzamientos con pocas novedades como los Pixel 10 siguen siendo recomendables. Pero con los Pixel 11, Google va a introducir algunos cambios importantes.

Y es que el procesador que será usado en los Pixel 11 ha sido filtrado por MystickLeaks en Telegram, y las características técnicas revelan una CPU más potente, pero con una GPU que sorprendentemente, no será tan buena como la actual.

En efecto, Google parece haber hecho un importante sacrificio en esta generación, reduciendo el potencial del Pixel 11 para juegos y aplicaciones exigentes con gráficos 3D, a cambio de ofrecer un mejor rendimiento en general para todas las aplicaciones.

Según la filtración, el Tensor G6 estará basado en una configuración de 7 núcleos basados en los últimos diseños de ARM: un núcleo C1-Ultra a 4,11 GHz, cuatro núcleos C1-Pro a 3,38 GHz y dos núcleos C1-Pro a 2,65 GHz.

Aunque eso significa que el Tensor G6 tendrá un núcleo menos que el Tensor G5, el uso de los nuevos diseños de ARM supondrá un salto en potencia y eficiencia que debería ser notable y que potencialmente lo acercará un poco a los mejores del sector, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el Exynos 2600.

Además, la filtración revela que el Pixel 11 estrenará nuevos componentes, incluyendo un nuevo chip de seguridad, un nuevo módem, un nuevo procesador de señal de imagen (ISP) y una nueva TPU para ejecutar tareas de IA de manera local.

En otras palabras, el Pixel 11 puede ser lo que los usuarios entusiastas estaban pidiendo desde hace tiempo a Google, que hasta ahora ha estado un paso (o dos) por detrás en lo que respecta a potencia y rendimiento puro.

Lamentablemente, estas mejoras no llegarán por sí solas. La filtración revela que Google ha optado por instalar una nueva GPU para gráficos, y a diferencia del resto de componentes, no se tratará de una mejora respecto a la pasada generación, más bien al contrario.

Según la filtración, la GPU del Pixel 11 será una PowerVR CXTP-48-1536, un modelo que fue presentado nada menos que en el 2021 y que, de hecho, es el predecesor del PowerVR DXT-48-1536 que fue usado en el Pixel 10.

Esto significa que los Pixel 11 ofrecerán un rendimiento inferior en videojuegos respecto al Pixel 10, y eso son malas noticias teniendo en cuenta que los Pixel 10 ya estaban bastante por detrás en este aspecto.

Peor aún es que usar una GPU tan antigua puede traer problemas de compatibilidad, ya que muchas APIs y tecnologías no estarían soportadas, por lo que muchos juegos populares pueden simplemente no funcionar en el Pixel 11.

El ahorro en costes es la motivación evidente para un cambio semejante, pero nos hace dudar del futuro potencial del Pixel 11 si es lanzado con una GPU tan obsoleta. Por supuesto, esta es una filtración y es posible que el producto final sea diferente.