Gemini va a cambiar para siempre: así sería el nuevo diseño de la interfaz de la app para una experiencia más fluida

Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google integrada en los teléfonos Android, se prepara para cambiar para siempre: está probando un rediseño de la interfaz de su aplicación para ofrecer una experiencia más fluida.

Según informan desde Android Authority, Google está preparando una transformación profunda para Gemini en Android que promete marcar un antes y un después en la forma en que los usuarios interactúan con la inteligencia artificial.

Al parecer, la compañía está trabajando en un rediseño que va mucho más allá de una simple actualización estética convencional.

El objetivo principal de este cambio es introducir elementos visuales y dinámicos que transformen por completo la experiencia de chat, logrando que la interfaz deje de ser un entorno estático para convertirse en un espacio lleno de interactividad y sensación de inmediatez.

Una de las novedades más llamativas que Google está experimentando es la inclusión de animaciones de fondo con degradados de color.

Estos elementos visuales no serían permanentes, sino que se activarían de forma reactiva en momentos específicos de la interacción, como al enviar una consulta o mientras la inteligencia artificial procesa la respuesta.

Esta propuesta visual permitiría que el usuario perciba con total claridad cuándo el sistema está escuchando o trabajando en una solución, dotando a la aplicación de una apariencia mucho más viva y sensible a las acciones del interlocutor.

La nueva interfaz de Gemini. Android Authority El Androide Libre

La nueva interfaz también presumirá de colores más brillantes y fondos que se adaptan de manera inteligente tanto al modo claro como al modo oscuro, todo ello acompañado de iconos minimalistas que eliminan el ruido visual innecesario.

El resultado final es un entorno mucho más atractivo y menos plano, diseñado para alinearse con las tendencias actuales de interfaces conversacionales que buscan ser, ante todo, intuitivas y agradables para el uso cotidiano.

En términos de ergonomía y usabilidad, la actualización también traerá cambios significativos en la disposición de los elementos. Google ha decidido colocar el botón de "Responder ahora" en el centro inferior de la pantalla.

Aunque esta función ya estaba presente en versiones anteriores, su nueva ubicación sugiere una intención clara de facilitar el acceso rápido y mejorar la comodidad del usuario, optimizando la disposición de las acciones principales dentro de la interfaz para que la comunicación sea más directa.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta para el lanzamiento de lo que se conoce como Gemini UX 2.0, el avanzado estado de desarrollo sugiere que su presentación oficial es inminente.

Las expectativas apuntan a que Google aprovechará la celebración del evento Google I/O, que será "uno de los años más importantes para Android", para mostrar detalladamente esta evolución visual y funcional, consolidando así el nuevo rumbo de su asistente de inteligencia artificial ante el gran público.