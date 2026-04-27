La nueva app de Samsung se va a convertir en un imprescindible de las vacaciones: así es el nuevo Trips

Lo bueno de tener un ecosistema como el de los móviles Galaxy es que Samsung puede integrar funciones que nos hacen la vida más fácil; y la compañía ha vuelto a demostrarlo con el anuncio de su última función, Trips.

Samsung acaba de dar un sorprendente paso para solucionar el gran problema de organizar un viaje, aclarando el caos de correos electrónicos y aplicaciones de aerolíneas, con el lanzamiento de Trips en su aplicación de cartera digital, Samsung Wallet.

Se trata de una nueva funcionalidad dentro de Samsung Wallet diseñada para concentrar todos los datos importantes de un viaje. Ya no será necesario saltar constantemente entre mensajes de texto y apps de terceros para tener una idea de dónde tenemos que ir a continuación.

La clave de esta herramienta es su línea de tiempo inteligente, que agrupa automáticamente todos los elementos relacionados con un desplazamiento. Al añadir billetes o confirmaciones compatibles (como la confirmación de reserva de un hotel), el sistema los organiza basándose en factores como la ubicación geográfica y la hora.

Esto nos permitirá visualizar el viaje de forma estructurada, desde el itinerario de vuelo y la reserva del hotel, hasta el alquiler de vehículos y las entradas para eventos o parques temáticos.

Además de las gestiones automatizadas, Samsung ha incluido la posibilidad de añadir manualmente elementos al itinerario y adjuntar notas o recordatorios específicos para personalizar la experiencia.

Trips es la nueva función de Samsung Wallet para viajes Samsung

Woncheol Chai, vicepresidente ejecutivo y director del equipo de Digital Wallet en Samsung Electronics, ha explicado la motivación detrás de este desarrollo en el anuncio oficial de la marca, señalando que los planes de viaje a menudo están dispersos a lo largo de varias aplicaciones y plataformas, lo que genera problemas en los momentos exactos en que las personas necesitan claridad.

En cuanto a la seguridad, un aspecto crítico al manejar datos sensibles como números de pasaporte o códigos de reserva, la función está respaldada por Samsung Knox.

Esta plataforma utiliza cifrado de alto nivel y requiere autenticación biométrica, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, para asegurar que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a los planes del viaje.

La implementación de Trips comenzará de forma gradual. A partir de abril de 2026, la función estará disponible para usuarios en Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido que dispongan de teléfonos Samsung Galaxy compatibles.

En concreto, los dispositivos deberán contar con la versión de la aplicación 5.9.32 o superior en el caso del mercado coreano, y 6.4.97 o 6.4.98 para los mercados estadounidense y británico respectivamente.

Se espera que la disponibilidad se extienda a otras regiones en los meses siguientes, aunque Samsung no ha confirmado aún el lanzamiento en España.