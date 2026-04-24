Revolución en el Google I/O: el 2026 será "uno de los años más importantes para Android" según la compañía

El próximo 19 de mayo se celebra la edición de 2026 del Google I/O, el mayor evento del año del gigante tecnológico y donde presentará la mayoría de las novedades que irá poniendo a disposición de los usuarios a lo largo de los próximos meses.

En los últimos años, la IA ha sido la gran protagonista del Google I/O, con las novedades de Gemini ocupando la mayor parte de la conferencia de apertura que se emite en directo para millones de personas en todo el mundo.

Podríamos pensar que la edición del 2026 repetirá esta estrategia, pero sorprendentemente parece que no será así. Y es que Google ha adelantado que Android tendrá una gran importancia en el evento y de hecho, este será uno de los años más importantes en la historia del sistema.

Esta declaración se encuentra en un vídeo oculto que ha sido publicado por error pero que medios como Android Headlines han podido captar antes de que Google lo borre; en la descripción de este vídeo secreto es donde se ha encontrado el mensaje que recalca la importancia de Android en el Google I/O.

El vídeo en cuestión también es llamativo porque se trata de la vuelta del programa dedicado en exclusiva a Android, llamado de manera apropiada "The Android Show I/O Edition", y que será publicado el próximo 12 de mayo, una semana antes que el Google I/O.

Será en este programa donde se presenten muchas de las novedades relacionadas con Android, y esto explica que Google vaya a dar tanta importancia al sistema operativo; aunque eso deja más tiempo en la conferencia para novedades relacionadas con Gemini.

Hay muchos motivos por los que Google cree que el 2026 es el año de Android. Para empezar, tiene planeado el lanzamiento de una nueva versión del sistema operativo para realidad aumentada, llamada Android XR.

Android XR puede ser la base del futuro, no solo de Android, sino de toda Google. Y es que este sistema será usado en nuevos dispositivos wearables de nueva generación como gafas inteligentes, colgantes con cámara y otros aparatos que quieren que dejemos de usar tanto el smartphone.

Este año también se lanzará Android 17, una versión que traerá más novedades de calado que su predecesor, incluyendo un cambio de filosofía hacia la multitarea con una nueva interfaz para los nuevos dispositivos plegables y de pantallas grandes.

Relacionado con esto, puede que veamos por primera vez Aluminium OS, el nuevo sistema basado en Android que sustituirá a ChromeOS en una nueva generación de ordenadores portátiles baratos que le pueden poner las cosas difíciles a Microsoft y Apple.

Con Android 17 también se adoptarán los agentes de Gemini, que son capaces de ejecutar funciones en segundo plano y controlar nuestro móvil de manera directa para realizar acciones en nuestro nombre, como por ejemplo, hacer un pedido de comida rápida en base a lo que piden los miembros de un chat.