Google cambia las normas: Sundar Pichai asegura que el 75% del nuevo código de la compañía es generado por IA

Google es una de las compañías que más está apostando por la inteligencia artificial (IA), tanto que Sundar Pichai, CEO de la empresa, ha asegurado que el 75% del nuevo código de la compañía es generado por IA.

Según el directivo, tres cuartas partes del código nuevo que se crea en Google se genera mediante inteligencia artificial y son revisados por seres humanos. Una cifra que ha ido en aumento en comparación con años pasados.

La empresa declaró en octubre de 2024 que alrededor de una cuarta parte del código de la compañía era generado por inteligencia artificial, mientras que en otoño del año pasado la cifra aumentó hasta el 50 %.

La compañía ha estado animando a sus trabajadores a emplear la IA tanto en tareas de programación como en otras funciones. El miércoles, Sundar Pichai señaló en una entrada de blog que la empresa estaba evolucionando hacia "flujos de trabajo verdaderamente autónomos" en los que sus ingenieros llevan a cabo tareas de forma más independiente.

"Recientemente, una migración de código especialmente compleja, completada por agentes e ingenieros trabajando en conjunto, se finalizó seis veces más rápido de lo que habría sido posible hace un año solo con ingenieros", declaró Pichai.

Sundar Pichai (Getty) Europa Press

Los ingenieros de Google emplean sus modelos Gemini para generar código, y a varios de ellos se les han asignado metas concretas relacionadas con la IA que serán consideradas en sus evaluaciones de rendimiento de este año.

De acuerdo con lo publicado previamente por diferentes medios internacionales, a algunos empleados de Google DeepMind se les ha permitido utilizar el código Claude de Anthropic durante los últimos meses, lo que ha provocado ciertas tensiones entre ellos.

Este hito tecnológico se ha hecho público en el marco del Google Cloud Next, el evento mundial celebrado en Las Vegas (EEUU) donde la compañía presenta sus mayores innovaciones.

Durante el encuentro, se subrayó que la capacidad de Gemini para generar código no solo afecta a proyectos experimentales, sino que ya sustenta la arquitectura de sus servicios más masivos, incluyendo el motor de búsqueda, Gmail, Drive y Meet, integrando la automatización en el núcleo del ecosistema que usan miles de millones de personas.

El avance de Google forma parte de una tendencia agresiva en Silicon Valley para automatizar la creación de software. Para contextualizar el ritmo de la industria, Microsoft ya reportaba a mediados de 2025 que entre un 20% y un 30% de su código era generado por IA.

Sin embargo, las cifras actuales de Google sitúan a la compañía a la vanguardia de esta carrera, acercándose a la visión de líderes del sector como Dario Amodei (CEO de Anthropic), quien vaticina que la IA pronto será capaz de desarrollar de forma autónoma sus propias versiones sucesoras.