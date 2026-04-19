China quiere que nos olvidemos del Kindle con el primer lector de libros electrónicos con doble pantalla del mercado

No faltan alternativas a los Kindle, que son especialmente interesantes después de las recientes polémicas que Amazon ha protagonizado con sus dispositivos, incluyendo el fin de soporte de los Kindle más antiguos.

Es el momento de que marcas alternativas ataquen con nuevos dispositivos,y eso es justo lo que ha hecho BigMe esta semana con la presentación del nuevo HiBreak Dual, uno de los lectores de libros electrónicos más originales que hemos visto hasta ahora.

BiGme es famosa por sus dispositivos Android con pantalla de tinta electrónica, que ofrecen una experiencia similar a la de un smartphone pero sin los inconvenientes de una pantalla LCD; pero lo cierto es que la tinta electrónica tampoco es ideal para todas las tareas.

Pantallas de tinta electrónica y LCD

Ese es el contexto del HiBreak Dual, un dispositivo de doble pantalla con diferentes tecnologías en cada uno de los paneles. En la parte frontal tenemos un panel de tinta electrónica a color, y en la parte trasera, una pequeña pantalla LCD a todo color.

La idea de esta pantalla secundaria es mostrar información y acceso a funciones básicas de Android sin necesidad de desbloquear la pantalla principal. Por ejemplo, por defecto se mostrará un reloj analógico que nos dirá la hora, pero también podemos personalizarlo para que muestre la previsión meteorológica, los controles multimedia o los controles de llamada.

BigMe HiBreak Dual BigMe

Desde esta pantalla secundaria también se pueden ver las notificaciones que recibamos sin necesidad de levantar el móvil, e incluso podemos usarla como 'espejo' para hacernos selfies.

La clave es que, al igual que otros dispositivos de BigMe, el HiBreak Dual está basado en el sistema operativo Android, así que el potencial es similar al de otros dispositivos de doble pantalla como los plegables Galaxy Z Flip de Samsung, aunque hay que tener en cuenta que la pantalla no es tan usable por su forma circular y su baja resolución de 360 x 360 píxeles.

En el frontal es todo más familiar, con una pantalla de tinta electrónica a color que permite obtener una resolución de 300 puntos por pulgada (PPI) en blanco y negro o de 150 PPI a color. Por lo tanto, podemos usarla tanto para leer libros como cómics y otro contenido a color.

En el interior contamos con un procesador MediaTek Dimensity 1080, que puede ser configurado con hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que puede ser ampliable a hasta 2 TB con una tarjeta de memoria microSD.

Respecto a otros dispositivos de la marca, tenemos mejores cámaras, con una frontal de 5 Mpx y una trasera de 20 Mpx, que además de para hacer fotos nos servirá para escanear documentos.

Relacionado con esto, una de las características estrella de este dispositivo es el nuevo soporte de lápiz táctil, que permite destacar texto y anotar documentos, tomar notas y dibujar, con sus 4.096 niveles de sensibilidad de presión; una funda opcional permite almacenarlo y transportarlo con el dispositivo.

El BigMe HiBreak Dual cuenta con una batería de 4.500 mAh, Android 14, Bluetooth 56.2, NFC, soporte de dual SIM y lector de huellas dactilares. Estará disponible a partir de los 539 dólares por la versión básica, con precio por confirmar en euros.