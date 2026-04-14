Adiós a pagar de más por tener Google TV: lo nuevo de Thomson para España cambia tu televisor para siempre

Ya va siendo hora de dar el salto a Google TV si no lo has hecho aún. La plataforma sucesora de Android TV sigue permitiendo usar todas nuestras apps favoritas de streaming de vídeo y música, además de ofrecer acceso a funciones inteligentes.

Y si nuestro televisor no tiene Google TV, ahora Thomson ha lanzado en España su nuevo Streaming Box 245, un reproductor multimedia que permite transformar cualquier televisor, por muy viejo que sea, ya que sólo requiere de una conexión HDMI.

Como su nombre indica, estamos ante el sucesor del Streaming Box 240 que tanto éxito ha tenido en tiendas como Amazon, con varias mejoras de 'hardware' que deberíamos notar incluso en comparación con modelos más caros como el Google TV Streamer oficial.

La diferencia más notable y curiosa es la inclusión de 32 GB de almacenamiento interno, lo que nos va a permitir instalar más apps, guardar más vídeos y usar el dispositivo durante más tiempo sin notar pérdidas de rendimiento.

Decimos que es una inclusión curiosa porque llega en un momento en el que los precios de los chips de memoria se han disparado, por lo que puede ser una buena inversión en estos momentos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los reproductores de este estilo tienen únicamente 8 GB de almacenamiento, algo insuficiente hoy en día y que requiere la conexión de almacenamiento por USB o tarjeta microSD para que sea usable.

Thomson Streaming Box 245 Thomson El Androide Libre

Continuando en el interior del Streaming Box 245, nos encontramos otra novedad, un nuevo procesador Amlogic S90Y5 de cuatro núcleos, que al ser más moderno que su predecesor ofrecerá una mayor eficiencia energética, algo que notaremos tanto en el rendimiento como en el consumo eléctrico. Viene acompañado de 2 GB de memoria RAM DDR4.

Este reproductor es capaz de ofrecer imagen a resolución 4K (3840 x 2160 píxeles), algo ideal para disfrutar de películas a la mejor calidad; de la misma manera, es compatible con HDR10 y Dolby Atmos y Dolby Digital+ con televisores y dispositivos capaces.

El Thomson Streaming Box 245 tiene Google TV con las apps de Android Thomson El Androide Libre

Continuando con esto, una de las características que hacen único a este Streaming Box 245 respecto a otros reproductores es la presencia de más puertos para conectar accesorios u otros dispositivos.

En el lateral, nos encontramos un puerto USB-C, además de un puerto USB-A 2.0, mientras que en la parte trasera veremos un puerto Ethernet para conectar el dispositivo a un router por cable y obtener la mejor velocidad de descarga y la menor latencia posible, además del puerto HDMI 2.1 e incluso una salida de audio digital para conectar una barra de sonido.

Otro elemento curioso pero que no solemos ver en estos dispositivos se encuentra en el mando a distancia, que tiene retroiluminación para que sea más fácil de usar mientras vemos una película con las luces apagadas.

Por supuesto, al estar basado en Google TV este dispositivo es compatible con todo tipo de apps que se pueden descargar directamente de la Play Store, desde Netflix a Spotify pasando por Prime Video o YouTube. También contamos con integración con Google Cast para enviar vídeos desde nuestro móvil al televisor, así como Google Assistant.

El Thomson Streaming Box 245 está disponible en España por 89,90 euros, inicialmente en la página oficial, pero se espera que también se venda a través de Amazon como el resto de productos de la gama.