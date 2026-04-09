Spotify cambia las normas: la última novedad demuestra que escucha a los usuarios

Spotify lleva una racha muy buena de actualizaciones, con novedades que parecen responder directamente a las quejas y solicitudes de los usuarios; y hoy, la compañía ha explicado por qué está haciendo esto y cómo va a seguir mejorando.

Spotify presenta las últimas novedades, como la posibilidad de cambiar el algoritmo de recomendaciones, como una manera de ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su experiencia en la plataforma, para que el tiempo que pasen en Spotify "sea intencional, personal y gratificante".

Spotify se basa en un estudio de Burson realizado a lo largo de 19 países que indica que el 93% de los usuarios de Spotify se entusiasman por funciones que les dan más control, así que la novedad presentada hoy va en esa dirección.

Y es que Spotify por fin permite eliminar completamente los vídeos de la app y centrar la experiencia únicamente en la música y los podcasts; sólo con desactivar una opción en la configuración, no volveremos a ver vídeos en Spotify.

En concreto, lo único que tenemos que hacer es entrar en Configuración y en la sección "Contenido y visualización", encontraremos nuevos controles para quitar los vídeos musicales, así como otros vídeos como los de Canvas (que se reproducen cuando ponemos algunas canciones), así como vídeos verticales y de creadores de contenido.

Cómo desactivar vídeos en Spotify Spotify

Todos los usuarios Premium y de la versión gratuita de Spotify tendrán acceso a estos controles, que se implementarán en todo el mundo a lo largo de este mes. De la misma manera, los administradores del Plan Familiar podrán activar o desactivar vídeos para cualquier miembro.

Es una novedad sorprendente, teniendo en cuenta que Spotify ha invertido cientos de millones de dólares en la adopción de vídeos en su plataforma, incluyendo el pago de más de 100 millones a editores y 'podcasters' para que subieran su contenido a la plataforma, sólo en el primer trimestre del 2025.

El objetivo de Spotify era competir contra YouTube, la plataforma líder de videoclips, además de con YouTube Music, que se aprovecha de esa enorme biblioteca de contenido para ofrecer videoclips junto con el contenido de audio.

Por eso, estos controles pueden parecer contraproducentes para Spotify, pero es una demostración del giro que ha tomado la compañía en los últimos meses para convencer a los usuarios para continuar en la plataforma.

Además, no es que el contenido en vídeo vaya a desaparecer completamente. La compañía ha aclarado que los podcasts en vídeo seguirán estando disponibles si desactivamos todos los vídeos, pero sólo se reproducirá el audio y no se mostrará la imagen.