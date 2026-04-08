Es oficial: Xiaomi deja en ridículo al sector y demuestra que hay sitio para móviles gaming con el Redmi K90 Max

Los móviles gaming son de esas cosas que hace unos años eran muy comunes, pero que hoy en día son difíciles de encontrar; ahora, Xiaomi ha demostrado que hay sitio en el mercado para estos dispositivos, incluso en España.

Y es que la compañía ha mostrado por primera vez el Redmi K90 Max, el nuevo modelo puntero de la submarca que continúa con el cambio de filosofía anunciado el año pasado. Si no lo sabías, Redmi ya no es la 'marca barata' de Xiaomi, sino una marca que sigue su propio camino, más centrada en el rendimiento y la relación calidad/precio.

El Redmi K90 Max es un buen ejemplo de esta apuesta. Se trata de un móvil original y no una simple versión de un móvil de Xiaomi; de hecho, se espera que sea lo contrario, ya que este modelo debería llegar a España como el próximo Xiaomi 17T Pro.

Las primeras fotografías del Redmi K90 Max revelan un dispositivo fabricado con chasis de aluminio, algo que se apreciará en los bordes por primera vez en la historia de la marca, demostrando el salto en calidad que ha dado.

El uso del aluminio tiene sentido porque, de esta manera, el propio marco servirá como disipador pasivo de calor, y ese es precisamente uno de los puntos fuertes de este dispositivo, la gestión del calor generado por los componentes internos.

Redmi K90 Max Xiaomi

La estrella es, por supuesto, el ventilador integrado en la zona del conjunto de cámaras. En vez de meter una pantalla como Xiaomi, en Redmi han usado el mayor grosor que ofrece este espacio para meter refrigeración activa con un ventilador de 18,1 mm que expulsará aire caliente.

Redmi ha confirmado que este ventilador es más grande que los que podemos encontrar en móviles de "otras marcas" y afirma que es capaz de reducir las temperaturas internas en hasta 10 grados en apenas 100 segundos de funcionamiento.

En las pruebas compartidas por la compañía, pudieron jugar durante 4 horas a un juego tipo MOBA configurado con gráficos en alto y alcanzando los 144 frames por segundo manteniendo una temperatura máxima de 36,7ºC.

Redmi K90 Max Xiaomi

De hecho, un detalle genial que se aprecia en las fotos es un indicador de "Active cooling" ("refrigeración activa") con unas flechas que indican hacia dónde se expulsa el aire y que dan un toque interesante a un diseño que, aparte de eso, es muy sutil.

Lo interesante es que la presencia de un ventilador no afecta a la calidad de la construcción del Redmi K90 Max, que de hecho, es capaz de presumir de certificación IP69/IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Según los rumores, el Redmi K90 Max estará basado en un procesador Dimensity 9500 de MediaTek, con un chip de gráficos D2 independiente para obtener un mayor rendimiento en videojuegos de todo tipo.

La pantalla permitirá aprovechar este rendimiento con una frecuencia de refresco de 165 Hz y resolución 1.5K. La batería será de 8.000 mAh con carga rápida de 100 W, y aunque contará con dos cámaras, es obvio que la fotografía no será su fuerte.

Este dispositivo debería llegar a España como el Xiaomi 17T Pro, aunque algunos rumores afirman que el diseño recibirá algunos cambios, posiblemente perdiendo el ventilador integrado, aunque eso está por confirmar.