Google Chrome cambia para siempre: llega la actualización que añade pestañas verticales y un nuevo modo lectura

Google acaba de añadir dos importantes novedades a la interfaz de Chrome en ordenadores de escritorio que ya se están comenzando a desplegar y que llegan tras la vista dividida. Se trata de una opción de organización de pestañas verticales y un nuevo modo lectura.

El gigante tecnológico lleva tiempo trabajando en estas nuevas pestañas verticales para su navegador web, que pasó de la fase Canary —la más temprana y experimental del desarrollo de Chrome— a la fase Beta a principios de este año.

Y ahora al fin las está implementando en la versión estable de Chrome. Con las nuevas pestañas verticales activadas, estas se desplazan de la parte superior del navegador a la izquierda, lo que permite ahorrar espacio vertical y que las etiquetas de texto de las mismas tengan más visibilidad.

Pero ¿cómo se activan? El proceso es realmente sencillo. Tal y como explica Google en un vídeo compartido en X (Twitter) basta con hacer clic derecho en cualquier ventana de Chrome y seleccionar 'Mostrar pestañas verticalmente'.

Too many @GoogleChrome tabs open? Try vertical tabs, rolling out now.



Just right-click any Chrome window and select “Show Tabs Vertically” to move your tabs to the side of the browser window, making it easier to read page titles and manage tab groups. pic.twitter.com/DO7ShWl89f — Google (@Google) April 7, 2026

Una vez activado el diseño vertical, las pestañas que tengas abiertas en el navegador se apilarán de forma ordenada una encima de la otra en el borde izquierdo. En el caso de querer concentrarse solamente en una de ellas, existe un botón que permite ocultar la barra de pestañas.

Junto a esta novedad también llega un nuevo modo lectura, que se puede activar haciendo clic derecho en cualquier parte de una pestaña y seleccionando 'Abrir en modo lectura' que hasta ahora se abría en una vista dividida.

Es decir, el sitio web completo se mostraba a la izquierda y el diseño de lectura a la derecha. Esto cambia a partir de ahora: el modo lectura ocupará toda la ventana, lo que facilita concentrarse en la lectura.

Cabe destacar que el modo lectura de Google Chrome lo que hace es eliminar los elementos visuales como pueden ser las fotos y los anuncios de una página para que la lectura sea más fluida.

Ahora, actualizándose con una vista de pantalla completa se oculta totalmente la página web original mientras el usuario lee. Google ha confirmado que ambas funciones ya se están implementando en la versión estable de escritorio de Chrome.

Ambas novedades apuntan al mismo objetivo: hacer Chrome más productivo y cómodo, especialmente para quienes trabajan con muchas páginas abiertas o valoran una experiencia de lectura sin distracciones.