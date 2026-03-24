El Samsung Galaxy Z Fold 8 se filtra al completo: la marca se prepara para luchar contra el primer plegable de Apple

El 2026 iba a ser, por fin, el año de los plegables con el próximo lanzamiento del iPhone Fold, el primer plegable de Apple que iba a hacer competencia con Samsung y sus nuevos Galaxy Z Fold. Lamentablemente, las cosas han cambiado.

La crisis de componentes, en concreto de la memoria RAM, puede obligar a Samsung a lanzar un dispositivo continuista respecto al Galaxy Z Fold 7 del año pasado, y la primera gran filtración del Galaxy Z Fold 8 lo confirma.

En Android Headlines han tenido acceso a los primeros datos del Galaxy Z Fold 8, además de a imágenes renderizadas por ordenador que están basadas en los archivos CAD oficiales de Samsung, por lo que el producto final debería ser muy parecido a lo que vemos.

Y lo que vemos es un smartphone que podría hacerse pasar por el Galaxy Z Fold 7. Según la filtración, las dimensiones y el diseño son prácticamente idénticos con pequeñas excepciones que dejan claro que se trata de un dispositivo nuevo y no un error al copiar.

El Galaxy Z Fold 8 mantiene la misma configuración de pantalla interna de 8 pulgadas y pantalla externa de 6,5 pulgadas, con un diseño muy parecido de bordes planos y una gran isla para las cámaras de 5,5 mm de grosor.

El Samsung Galaxy Z Fold 8. Onleaks/AndroidHeadline Onleaks/AndroidHeadline El Androide Libre

Hablando del grosor, aquí es donde encontramos la principal diferencia: es de 4,5 mm con el dispositivo abierto y de 9 mm cerrado, lo que supone una diferencia de 0,3 mm y 0,1 mm respectivamente respecto al Galaxy Z Fold 7.

Hay que tener en cuenta que estas son medidas aproximadas, por lo que en la realidad probablemente la diferencia será mínima; y si la hay, será por mejoras en la construcción como una mejor refrigeración o una mejor batería, por ejemplo.

De hecho, la batería es uno de los elementos que ya sabemos que van a mejorar; la filtración adelanta que tendrá una capacidad de 5.000 mAh, y por lo tanto sería la primera vez en cinco generaciones que Samsung opta por no usar la misma batería de 4.400 mAh.

A eso hay que sumar que el Galaxy Z Fold 8 también dará un gran salto en carga rápida, alcanzando los 45W. Otro motivo que puede justificar el aumento de grosor se encuentra en la compatibilidad con lápiz táctil S Pen.

Otra de las mejoras llegaría en las cámaras. Concretamente en el ultra gran angular, que contaría con un sensor de 50 megapíxeles, según la filtración; aunque el fabricante coreano mantendría el mismo teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos.

En cuanto al precio, se espera que sea similar al del Galaxy Z Fold 7, que cuesta 2.006 euros en España, pero podría aumentar en función de por cuánto salga a la venta el esperado primer iPhone plegable de Apple.