Es oficial: Europa cancela la ley para escanear mensajes privados de WhatsApp y otras plataformas de Internet

Fue en el 2023 cuando Chat Control 2.0 fue presentado. En un inesperado giro de 180 grados, ahora el Parlamento Europeo finalmente ha votado en contra de la implementación de Chat Control 2.0, lo que también puede suponer el fin de la primera versión de la polémica medida contra el abuso infantil en Internet.

Chat Control 2.0 fue presentado originalmente en el 2023 como una ley necesaria en la lucha contra la pedofilia, pero desde el primer día fue criticada como un gran peligro para la privacidad de todos los ciudadanos europeos, al abrir la puerta a un sistema de vigilancia masiva.

El objetivo de la ley estaba en los servicios que ofrecen comunicaciones cifradas, como WhatsApp, Signal y otras apps de mensajería y redes sociales que ofrecen el conocido como cifrado de extremo a extremo, que protege los mensajes hasta el punto de que ni siquiera los creadores de las apps pueden leerlos.

Escaneo masivo de mensajes

La ley iba a obligar a los propietarios de estas plataformas a escanear los mensajes, imágenes, correos electrónicos, mensajes de voz y actividad de los usuarios en busca de indicios de actividad y contenido ilegales.

Inevitablemente, eso iba a reducir la seguridad de estas aplicaciones al tener que eliminar el cifrado para poder leer el contenido del mensaje; pese a las salvaguardas que fueron introducidas en sucesivas revisiones del texto de la ley, el gran miedo era que el contenido de los mensajes privados estuviese "a la vista" de cualquiera, incluyendo gobiernos, empresas privadas y posibles atacantes.

Aunque Chat Control 2.0 recibió el apoyo de la inmensa mayoría de los gobiernos (incluyendo el español) a través del Consejo Europeo, las negociaciones con el Parlamento Europeo finalmente se han roto con la votación de la Enmienda 5 propuesta por la representante del Partido Pirata de la República Checa, Markéta Gregorová.

La mayoría de los parlamentarios han votado a favor de poner fin al "escaneo masivo indiscriminado de comunicaciones privadas", y por lo tanto da fin a cualquier posibilidad de que Chat Control 2.0 se haga realidad en su forma actual.

En concreto, la enmienda establece que el escaneo de comunicaciones privadas "debe ser limitado de manera estricta a usuarios individuales o grupos de usuarios sospechosos por una competencia judicial competente de estar asociados con el abuso sexual a menores".

En otras palabras, el gran obstáculo de Chat Control ha estado en que el escaneo de mensajes se realiza de manera independiente a si el usuario está siendo investigado por la justicia, y por lo tanto, también escanea comunicaciones privadas de usuarios completamente inocentes.

De hecho, la enmienda no solo bloquea el nuevo Chat Control 2.0, sino también el Chat Control 1.0 original, cuya adopción sólo era voluntaria para las empresas de Internet que no ofrezcan comunicaciones privadas en sus servicios.

Eso es porque Chat Control 1.0 es posible gracias a una excepción temporal otorgada mientras que el futuro de la versión 2.0 era decidido. Esa excepción finaliza el próximo 6 de abril, y entonces las plataformas tendrán que seguir las leyes de privacidad como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) que explícitamente prohíben este tipo de escaneos.

Esto supone que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo europeo ahora tienen apenas un par de semanas para ponerse de acuerdo en si es posible continuar con esta excepción, a riesgo de crear un "vacío legal" sobre la legalidad de escanear mensajes que no están cifrados.