La actualización para gamers de Google Play centrada en títulos de pago: "compra una vez, juega en el móvil y en tu PC"

Mientras seguimos esperando que finalmente Fortnite aparezca en la Google Play Store en España, ahora el gigante tecnológico ha anunciado una ristra de novedades centradas en mejorar la experiencia de Play en Android y en el PC.

Aquí Google sigue los pasos de Steam, que gracias a su política de reembolso funciona casi como un sistema universal de demos, aunque con un matiz: ha anunciado las pruebas de juego en ciertos títulos.

Será para los juegos de pago en Android, así que tendremos la oportunidad de probarlos antes de pasar por caja. Y es interesante, porque Google Play empieza a recoger juegos de pago que casi alcanzan los 10 euros.

Juegos como Subnautica: Below Zero, con un precio de 7,99 euros en la Play Store, podrían ser probados para tomar la decisión final.

Google, según Android Authority, señala que los Game Trials llegarán a Google Play Games PC en algún momento del futuro.

Algunos de los próximos juegos indies que llegarán a la Google Play Store Google

"Compra una vez, juega donde sea", es la siguiente novedad de la Play Store para los gamers que tiran de sus móviles y de su PC.

Esta nueva experiencia significa que si compras un juego en tu móvil tendrás acceso gratuito en tu PC con Windows y viceversa.

La nueva pestaña dedicada a los juegos que se pueden jugar en PC en la Play Store Google

Estará disponible para una lista de juegos, como sucederá con Dungeon Crawler y los juegos de la saga Reigns. De hecho, este sistema se despliega hoy mismo en la Play Store.

En una tienda como la de Google infestada por los juegos freemium repletos de micropagos y publicidad, el gigante tecnológico quiere traer más juegos indie a la Play Store.

Títulos como Peaks, Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft y Low-Budget Repairs llegarán en los próximos meses a la tienda de apps y juegos de Android.

Descubrir nuevos juegos de PC es otra de las novedades gracias a una pestaña dedicada en la Play Store, y que no solo se quedará en la versión para Windows, sino también para Android.

Sidekick ya está disponible para algunos juegos Google

Sidekick, el sistema que anunció Google el año pasado y se encarga de dar tips durante las partidas, se está desplegando por primera vez para ciertos juegos de PC de pago.

Y finalmente, los foros de Publicaciones de la Comunidad de Play se están expandiendo a más juegos y en más idiomas próximamente.

Un despliegue total hecho por Google y con todos los detalles desde su blog para mejorar la experiencia de la Play Store en Android y ampliarla en el PC, un espacio en el que Steam es el líder indiscutible de las plataformas de gaming.

Estas novedades se despliegan globalmente con algunas ya disponibles a partir de hoy mismo y otras tantas próximamente.