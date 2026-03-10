Adobe da un giro radical a Photoshop en la versión móvil y web: ya puedes usar la voz para editar imágenes con IA

Tras llevar Nano Banana a Photoshop hace un par de meses, ahora Adobe acaba de anunciar una importante actualización para la versión web y de móviles y novedades para Firefly.

La versión beta pública del asistente de IA de Photoshop ya está disponible en España para que se describan los cambios a través de prompts y así se puedan eliminar distracciones, cambiar el fondo o ajustar el color de la camiseta de una persona.

Es una experiencia que se hizo viral gracias a Google con su modelo de IA para ediciones de imágenes de Nano Banana en Gemini el año pasado.

Adobe señala que el asistente de IA podrá aplicar los cambios automáticamente o guiar al usuario paso a paso para aprender esta nueva forma de editar desde fotos, ilustraciones o cualquier imagen que subamos a sus apps.

Hay otra importante novedad para Photoshop, y es que estos cambios los podemos hacer con nuestra voz en vez de tener que teclearlos, lo que consigue que editar sea muy sencillo e intuitivo.

AI Markup en Photoshop Adobe

En la versión web de Photoshop, Adobe ha introducido una nueva función llamada AI Markup (en beta pública) y que está impulsada por el asistente de IA, que está disponible desde la barra de tareas contextual.

Lo que consigue es que se pueda dibujar directamente sobre la imagen y añadir indicaciones para controlar exactamente dónde queremos que se produzcan los cambios.

El asistente de IA de Photoshop Adobe

El estudio creativo basado en IA, al que conocemos por Adobe Firefly, desde hoy mismo incluye en el editor de imágenes funciones como Relleno generativo para añadir, sustituir o perfeccionar elementos, Eliminación Generativa, Ampliación generativa para adaptar imágenes a nuevos tamaños, Aumento de escala generativa y Eliminación del fondo.

Firefly seguirá dando la posibilidad de elegir entre 25 modelos de IA como Nano Banana 2 de Google, Image Generation de OpenAI, Gen-4.5 de Runway y Flux.2 de Black Forest Labs.

Lanza una oferta para las generaciones ilimitadas en Adobe Firefly y al usar el asistente de IA en Photoshop en la versión móvil y la web.

Hasta el 9 de abril, los suscriptores de Photoshop web y móvil podrán disfrutar de generaciones ilimitadas con el asistente de IA.

Para el resto de usuarios que los usen de forma gratuita, podrán empezar a usar las nuevas funciones con 20 generaciones gratuitas.

La versión web de Photoshop está disponible desde este enlace, al igual que en su versión para móviles en iOS o Android, y para Adobe Firefly como una plataforma web.