El Pixel 11 Pro Fold se filtra por primera vez en imágenes: más delgado, así será el próximo móvil plegable de Google

Google lanzó estos días atrás el nuevo Pixel 10a que cierra la serie que fue presentada el verano pasado. Ahora ya va directo a por los Pixel 11, de los que destacará el nuevo plegable del que ya tenemos renders CAD.

El verano volverá a tornarse como la ventana de lanzamiento perfecta para Google y así apretarle un poco más las tuercas a Apple con una estrategia que poco a poco va dando sus frutos.

OnLeaks y Android Headlines han publicado cuatro imágenes renderizadas en CAD, y que dejan claro que Google no va a cambiar mucho el diseño comparado al del Pixel 10 Pro Fold, que prácticamente siguió las líneas del anterior plegable.

Aparte de las imágenes, que dejan claro el diseño del próximo plegable de Google, también conocemos las dimensiones del Pixel 11 Pro Fold.

Sigue jugando con el mismo lenguaje visual, aunque tiene una configuración levemente distinta en las dos islas situadas la una encima de la otra.

Imagen CAD del Pixel 11 Fold Pro Android Headlines / OnLeaks

El flash LED y el micrófono se ubican ahora en la isla superior con forma de píldora. Hay dos recortes en la parte superior del módulo de cámaras, que imita a su predecesor, aunque con otra diferencia.

El punto donde el módulo de cámaras se une a la cubierta trasera ahora es curvo. Es un cambio que se dirige a un aspecto un poco más moderno.

Imagen CAD del Pixel 11 Fold Pro Android Headlines / OnLeaks

Los materiales predominantes serían el aluminio y el cristal, y los biseles de la pantalla interna seguirán teniendo bastante protagonismo en el índice de pantalla a cuerpo.

No cambian en el tamaño, así que el gigante tecnológico sigue apostando por cambios menores, que posiblemente se entiendan por el encarecimiento de la memoria RAM, que se llevará un importante porcentaje del coste total de su producción.

Imagen CAD del Pixel 11 Fold Pro Android Headlines / OnLeaks

Y tienen otro objetivo, la protección de la pantalla. Los biseles de los lados se juntan al plegar el móvil, por lo que aparecen elevados. Un factor de forma ya conocido.

En la parte inferior del Pixel 11 Pro Fold se encuentran el puerto USB tipo-C con el micrófono, altavoz y la bandeja para la tarjeta SIM.

Un poco más delgado

El panel trasero sigue siendo plano con el logo de Google centrado en la parte posterior, y los botones físicos son visibles al encontrarse en la misma posición que el modelo anterior.

Sobre las dimensiones, el Google Pixel 11 Pro Fold será un poco más delgado que su predecesor.

Imagen CAD del Pixel 11 Fold Pro Android Headlines / OnLeaks

Una de las imágenes refleja perfectamente cómo el módulo de cámaras tiene casi el mismo grosor que el cuerpo del móvil plegable de Google.

El Pixel 11 Pro Fold tendrá la misma altura que el modelo anterior con 155,2 mm, mientras que abierto se queda en los 150,4 mm.

Por lo que respecta a su grosor, se reduce bastante comparado al Pixel 10 Pro Fold: pasamos de los 10,8 mm a los 10,1 mm del modelo de la serie Pixel 11.

Y abierto pasa de los 5,2 mm a los 4,8 mm, lo que, aunque no es una gran diferencia, sí que es un avance, y más si cabe cuando la competencia ya juega con los 9 mm.

En las entrañas correrá el nuevo chip Tensor G6, que será otra de las importantes diferencias. Es un chip que será diseñado por TSMC y en 3 nm. El último rumor indicaba que será un chip de 7 núcleos, así que habrá que esperar otras filtraciones para conocerlo un poco más.