Android cambia para siempre tu agenda de contactos e introduce novedades en las apps de Mensajes y Gemini

En España, la adopción de nuevas funcionalidades en el sistema operativo Android no siempre se coge de manera alegre. Muchos no quieren que la interfaz de su móvil cambie.

Pero es cierto que, cuando descubrimos una nueva función que nos mejora el día a día, como el poder compartir nuestra ubicación sin instalar ninguna app, su uso se populariza.

Google ha anunciado recientemente una serie de actualizaciones diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, centrando sus esfuerzos en la personalización de la comunicación y la seguridad en tiempo real.

Estas novedades no solo buscan equiparar el sistema con las opciones que Apple ya ofrece en sus iPhone, sino también consolidar la posición de Android como la plataforma más utilizada a nivel global.

Uno de los cambios más visibles para el usuario común es la introducción de las tarjetas de contacto personalizadas.

Cambiando la interfaz de llamada El Androide Libre

A partir de ahora, quienes utilicen la aplicación de Contactos de Google podrán configurar su propia imagen de perfil, elegir tipografías específicas y seleccionar paletas de colores que se mostrarán de forma automática en el terminal del receptor cuando realicen una llamada.

Esta función ya estaba disponible para algunos usuarios, y os contamos cómo activarla y configurarla, y ahora por fin llega a todo el mundo.

En el ámbito de la seguridad y la conectividad social, la novedad es la capacidad de compartir la ubicación en vivo a través de Mensajes de Google.

Los usuarios podrán enviar un mapa en tiempo real que muestre su posición exacta mientras mantienen una conversación de texto.

Compartir ubicación en Mensajes de Google El Androide Libre

Esta herramienta ya estaba disponible en Google Maps, pero ahora llega a esta app. Eso sí, en España no parece que vaya a ser muy relevante porque todo el mundo usa WhatsApp para esta tarea.

La logística y los viajes también reciben una mejora importante con la nueva opción de rastreo de equipaje.

Google ha establecido alianzas con más de diez aerolíneas de renombre internacional para permitir que los usuarios compartan la información de sus etiquetas de seguimiento de maletas directamente con las compañías.

Entre las empresas que aceptarán estos datos para facilitar la recuperación de objetos perdidos se encuentran Lufthansa Group, Air India, China Airlines y Turkish Airlines.

Localizador en un aeropuerto El Androide Libre

Este sistema de colaboración entre el gigante tecnológico y la industria aeronáutica pretende reducir la posibilidad de pérdida de equipaje, proporcionando una vía de comunicación técnica y precisa para localizar las pertenencias de los viajeros de manera más ágil.

Aunque Apple ya contaba con funciones similares en su ecosistema, la llegada de estas herramientas a Android supone un impacto masivo, considerando que este sistema operativo da vida a más de 3.000 millones de dispositivos en todo el planeta.

La última novedad está relacionada con la inteligencia artificial. Google está desplegando mejoras significativas en su línea de dispositivos Pixel, permitiendo que su asistente virtual acceda a datos personales con el permiso del usuario para ejecutar tareas complejas.

Esta novedad, que hemos visto estrenada en los Galaxy S26 Series, llega a los móviles de Google.

A diferencia de las versiones anteriores de los asistentes de voz, que se limitaban a responder preguntas o establecer recordatorios, esta nueva generación de herramientas puede actuar en nombre del propietario.

Entre las tareas que ahora puede delegar el usuario se encuentra la solicitud de transporte a través de aplicaciones como Uber, el pedido de comida a domicilio mediante DoorDash o la realización de la compra de comida por medio de Instacart.