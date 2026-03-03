Abrir la puerta de tu casa solo con tener tu móvil en el bolsillo, así es lo nuevo que ahora permite Samsung Wallet

Cada vez más gente sale de casa sólo con su móvil, porque no necesita otra cosa; toda nuestra vida, tanto la "digital" como la "real" están en nuestro smartphone. Y ahora, Samsung Wallet nos va a permitir decir adiós a otra cosa, las llaves de casa.

Samsung ha anunciado que ha adoptado el estándar Aliro de cerraduras inteligentes, y gracias a eso Samsung Wallet ahora podrá almacenar las llaves digitales de nuestras puertas y desbloquearlas con varias tecnologías.

Aliro viene de la mano de CSA, los creadores de Matter, el estándar para el hogar inteligente que está siendo adoptado por toda la industria; así que en muy poco tiempo se está convirtiendo en imprescindible para los fabricantes de cerraduras inteligentes.

No en vano, Aliro es un estándar abierto al que cualquier fabricante puede dar soporte sin tener que pagar a nadie y que garantiza la compatibilidad entre diferentes marcas de dispositivos, incluso si forman parte de ecosistemas rivales del hogar inteligente.

Aunque Samsung Wallet ya era compatible con llaves digitales, hasta la fecha sólo era posible usarlo con algunos modelos de marcas de coches como Volvo y Toyota; al ganar compatibilidad con Aliro, esta app puede convertirse en una de las más usadas en nuestro día a día, especialmente si tenemos una cerradura compatible.

Una vez que hemos añadido las llaves digitales de nuestra cerradura inteligente a Samsung Wallet, podremos usar el móvil para abrir la puerta de varias maneras, dependiendo de las capacidades y la compatibilidad de la cerradura.

La Nuki Smart Lock Ultra es una de las primeras cerraduras con Aliro Nuki El Androide Libre

En el mejor de los casos, no vamos a tener que sacar el móvil del bolsillo, gracias a la tecnología UWB que es capaz de detectar dispositivos compatibles cercanos; lo único que tendremos que hacer es acercarnos a la puerta y la cerradura se abrirá de manera automática.

Aunque esta pueda parecer una idea algo descabellada, Samsung afirma que es un método completamente seguro; las llaves están almacenadas con Samsung Knox, la plataforma de seguridad de la compañía, y el acceso a Samsung Wallet puede ser bloqueado con biometría o un número PIN. También es posible gestionar el acceso de manera remota usando Samsung Find, incluso si hemos perdido nuestro dispositivo.

Esta tecnología también es compatible con NFC, aunque en ese caso sí que tendremos que sacar el móvil del bolsillo y acercarlo a la cerradura, de la misma manera que si estuviésemos pagando en una tienda.

Esta funcionalidad de llaves de casa en Samsung Wallet estará disponible a partir de este mes de marzo en algunas regiones, y se irá expandiendo a todo el mundo de manera progresiva a partir de ahora, coincidiendo con el lanzamiento de cerraduras inteligentes compatibles.