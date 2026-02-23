Esta es la filtración definitiva del Galaxy S26 Ultra antes de su presentación: todos los secretos de diseño y funciones

El próximo 25 de febrero, Samsung finalmente presentará los nuevos Galaxy S26, la nueva generación de los smartphones de referencia basados en Android; sin embargo, la compañía tendrá pocas sorpresas que mostrar, al menos en lo que respecta al 'hardware' porque alguien ha conseguido comprar uno de los dispositivos antes de tiempo.

El youtuber Sahil Karoul ha sorprendido a todo el mundo, publicando un vídeo detallado sobre el Galaxy S26 Ultra. Según ha explicado, obtuvo esta unidad gracias a una tienda de Dubai que ha empezado a vender los dispositivos antes de tiempo.

Es un vídeo que ha provocado algo de polémica, por el hecho de que este youtuber no forma parte del programa de Samsung para periodistas y por lo tanto, ha podido saltarse el embargo que tenemos que seguir el resto de medios sin consecuencias aparentes, aunque es de imaginar que en la compañía no están contentos.

Sea como sea, lo que parece innegable es que algunas tiendas y distribuidores no se han tomado muy en serio la fecha de lanzamiento de los Galaxy S26, y eso nos permite comprobar cómo será el modelo Ultra antes de ser presentado oficialmente.

Y lo que se ha descubierto es que el Galaxy S26 Ultra será un modelo continuista respecto al Galaxy S25 Ultra, pero con algunas diferencias importantes que pueden convencernos para actualizar, especialmente si venimos de una generación anterior.

Samsung Galaxy S26 Ultra comparado con Galaxy S25 Ultra Sahil Karoul El Androide Libre

Para empezar, el Galaxy S26 Ultra adopta unas líneas de diseño más cercanas a las del resto de la gama, algo que se nota especialmente en unas esquinas más redondeadas, algo que se nota especialmente con la pantalla encendida.

De la misma manera, el conjunto de cámaras adopta el nuevo estilo de todos los móviles Samsung que fue estrenado con el Galaxy Z Fold 7 con una isla circular que destaca más que el diseño anterior en el que las lentes sobresalían directamente de la trasera.

Además del nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, la gran novedad de hardware del Galaxy S26 Ultra se encuentra en la pantalla de privacidad (Privacy Display), una nueva función que es posible activar para evitar que nos espíen y cualquiera pueda ver lo que estamos haciendo con el móvil.

Al activarlo, Privacy Display oscurece la pantalla si se ve desde un ángulo que no sea de frente, como ya es posible conseguirlo con algunos filtros de pantalla. La gran diferencia es que no tenemos que instalar nada y que esta función permitirá oscurecer solo ciertas partes de la pantalla, como las notificaciones.

El vídeo también confirma que el S Pen, el lápiz táctil de Samsung, sigue incluido en el Galaxy S26 Ultra; lamentablemente, no ha recuperado la conectividad Bluetooth que perdió el año pasado con el Galaxy S25 Ultra. Curiosamente, debido al nuevo diseño del móvil, el lápiz tiene que ser insertado de una manera en concreto, o corremos el riesgo de que sobresalga del chasis del móvil.